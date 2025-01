CAC40: efface ses pertes et termine au seuil des 7400 pts information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 17:45









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé jusqu'à près de 1,3% à la mi-journée, le CAC40 a effacé toutes ses pertes au cours de l'après-midi, concluant même la séance sur un gain de 0.18%, à 7393 points, avec le soutien d'Airbus (+3.4%) et de TotalEnergies (+2.2%) notamment.



Cette première séance de l'année a été marquée par la publication d'une série de statistiques des deux côtés de l'Atlantique.



Les investisseurs ont ainsi pris connaissance de l'indice PMI manufacturier concernant les Etats-Unis, lequel se tasse à 49,4 le mois dernier contre 49,7 en novembre, et s'enfonce ainsi un peu sous le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité du secteur.



S&P Global qui calcule cet indice PMI pointe aussi une réduction plus forte de la production et une accélération de la hausse des coûts des intrants.



Par ailleurs, le département du Travail annonce de son côté avoir enregistré 211.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 23 décembre, un chiffre en repli de 9.000 par rapport à la semaine précédente.



Toujours aux USA, les données publiées par l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 415,6 millions de barils lors de la semaine du 23 décembre signalant une baisse de 1,2 million de barils par rapport à la semaine précédente.



En France, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est replié de 43,1 en novembre vers 41,9 le mois dernier: il s'agit de la plus forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier depuis mai 2020.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, s'est pour sa part légèrement replié de 45,2 en novembre à 45,1 en décembre, illustrant une détérioration continue de la conjoncture du secteur depuis deux ans et demi.



Les marchés obligataires entament l'année 2025 à petite allure avec des T-Bonds pratiquement inchangés jusque vers 16H et qui effacent maintenant -3Pts à 4,548%.



Peu de mouvement en Europe avec des Bunds qui effacent -1,3Pt à 2,352% et des OAT qui stagnent autour de 3,200% (soit +84Pts de 'spread'), les BTP italiens se détendent de -1,2Pt vers 3,508%.



A noter la nouvelle progression du '$-Index' qui se hisse au contact des 109 (pour la 1ère fois depuis le 9 novembre 2022) tandis que l'Euro cède -0,55% vers 1,0295$ pour un nouveau 'plus bas' depuis le 22 novembre 2022.



Dans l'actualité des valeurs , Nexans annonce aujourd'hui la finalisation de la cession d'AmerCable, un producteur majeur de câbles d'alimentation électrique, de contrôle et d'instrumentation pour les environnements hostiles, à Mattr, pour une valeur d'entreprise établie à 280 millions de dollars américains.



Renault indique rester n°1 du marché français VP+VU (voitures particulières et véhicules utilitaires) avec 391.882 véhicules vendus sur l'année 2024 et une part de marché de 18,7%, en progression de 0,5 point dans un marché automobile en léger repli (-2,5%).



Enfin, notons que Airbus signe la meilleurs performance du jour sur le CAC, sur fond de propos favorables de Bank of America Securities qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 180 euros sur le titre, qui figure sur la liste de ses '25 actions pour 2025'.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.