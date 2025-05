CAC40: dynamique haussière après le revirement de Trump information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 1,21% à 7828 points, profitant de la volte-face du président des Etats-Unis qui a décidé de repousser au 9 juillet sur ultimatum sur les droits de douane ciblant l'Europe.



L'indice parisien est notamment tiré par Stellantis (+4,8%) et Société Générale (+4%).



'L'expérience des derniers mois suggère qu'un accord sera finalement conclu et que les tarifs de 10% sur les importations américaines en provenance de l'UE annoncés début avril resteront en place pour la plupart des produits', tempérait Commerzbank.



A Wall Street, pas de cotations ce lundi mais les 'futures' progressent de +1% à +1,3% malgré la dégradation des T-Bonds (toujours en transactions électroniques) après une brève parenthèse de 48H de détente jeudi et vendredi.

Le rendement du '10 ans' remonte à 4,53% (et plus de 4,55% ce matin), le '2 ans' repasse la barre des 4,00%, le '30 ans' celle des 5,05%.



Londres et New York étant fermés ce lundi, les volumes d'activité sont considérablement plus minces que d'habitude, avec 1MdE échangé à Paris à 90 minutes de la clôture.



Par ailleurs, aucune donnée macroéconomique notable ne figure au calendrier ce lundi, les autres jours de cette dernière semaine de mai s'annonçant toutefois plus riches en statistiques.



Les marchés obligataires expédient donc les affaires courantes... mais nos OAT se détendent de -2Pts vers 3,248% et les Bunds de seulement -0,7Pt vers 2,567%, soit moins de 68Pts de 'spread', le meilleur score depuis mars.



Ainsi, sur le vieux continent, les opérateurs prendront connaissance notamment des indices du sentiment économique de Bruxelles, ainsi que d'une nouvelle estimation de la croissance française, ou de l'inflation en France et en Allemagne.



Aux Etats-Unis, sont attendus dans les prochains jours l'indice de confiance du Conference Board, une estimation du PIB, puis les revenus et dépenses des ménages (accompagnés de l'indice des prix PCE surveillé de près par la Fed).



Sur le front des publications d'entreprises, c'est surtout celle du spécialiste des puces pour l'IA -et l'une des toutes premières capitalisations mondiales- Nvidia, prévue mercredi soir, qui devrait retenir l'attention des investisseurs.



'Ses ventes devraient rester en voie pour répondre aux attentes du marché, mais, comme pour les deux derniers trimestres, nous ne prévoyons pas de dépassement d'attente et de relèvement d'objectifs significatifs', pronostiquait HSBC.



'Il faudra surveiller s'il y a du changement au niveau de la répartition géographique des acheteurs de processeurs Nvidia du fait de la guerre commerciale', pointe Christopher Dembik, senior investment adviser chez Pictet Asset Management.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus indique que Vietjet, la plus grande compagnie privée du Vietnam, lui a passé une nouvelle commande de 20 gros-porteurs A330-900 pour son expansion au cours de la prochaine décennie.



Capgemini annonce l'extension de son partenariat stratégique avec Mistral AI et SAP pour proposer des solutions sécurisées et évolutives basées sur l'IA pour les industries réglementées.



TotalEnergies annonce le démarrage de la production de la quatrième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos.



Enfin, Casino fait part d'un accord de partenariat stratégique exclusif signé avec le groupe marocain H&S Invest Holding, visant l'ouverture de plus de 210 points de vente d'ici à 10 ans, sous les marques Franprix et Monoprix, sur l'ensemble du territoire marocain.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.