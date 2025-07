CAC40: bascule dans le rouge, l'obligataire se dégrade vite information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le CAC40 a complètement inversé la vapeur au fil des heures, passant de +0,6% ce matin (les 7.900 ont été tutoyés) à -0,6%, vers P7.800.



L'Euro-Stoxx50 retombe de 5.400, vers 5.350 (+0,1%), le DAX40 conserve +0,3% après avoir gagné plus de 1% ce matin.



Pas de surprise à Francfort : le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir inchangé ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.



'L'inflation se situe actuellement à l'objectif de 2% à moyen terme. Les informations reçues sont globalement conformes à l'évaluation précédente des perspectives d'inflation par le conseil des gouverneurs', estime la BCE.



'L'économie a jusqu'à présent fait preuve de résilience dans l'ensemble dans un environnement mondial difficile. Cependant, l'environnement reste exceptionnellement incertain, notamment en raison des différends commerciaux', poursuit-elle.



Les portefeuilles du programme d'achats d'actifs et programme d'achats d'urgence face à la pandémie déclinent à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.



Wall Street vient de rouvrir sur un nouveau record du S&P500 à 6.375 et le Nasdaq-100 surpasse sa meilleurs clôture historique, à 23.250 (les 23.265 ne sont plus très loin).

Le Nasdaq est freiné par Tesla avec -8,3% (ventes en net recul, pas de signe d'embellie à court terme) mais soutenu par Alphabet (+2,5%).



La maison-mère de Google - a dévoilé hier soir des performances trimestrielles solides, marquées à la fois par des revenus publicitaires meilleurs que prévu et une accélération de ses activités dans le 'cloud', ce qui permettrait à son titre de progresser de plus de 3% dans les transactions électroniques dans le sillage de cette publication.



IBM a en revanche déçu, ce qui lui vaut un correction de -8,7%, qui plombe le Dow Jones (-0,4%).



Côté chiffres, le Département du Travail US annonce avoir enregistré 217 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 14 juillet, un chiffre en baisse de 4.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224 500, en repli de 5.000 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités ressort à 1 955 000, en hausse de 4000, pour la semaine du 7 juillet, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.

Les T-Bonds US se retendent de +4Pts vers 4,420%, le '30 ans' de +2,75Pts vers 3,9665.



En Europe, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 50,6 en juin à 51 en juillet, signalant ainsi une croissance de l'activité économique de la région pour un septième mois consécutif.

Bien que modeste, l'expansion s'est accélérée pour un deuxième mois consécutif et a affiché son rythme le plus soutenu depuis août 2024, l'activité ayant augmenté dans le secteur manufacturier comme dans celui des services en juillet.



Les données PMI signalent une très légère croissance de l'activité globale en Allemagne, tandis que l'activité a continué de reculer en France, alors qu'elle a fortement augmenté dans le reste de la zone (Italie, Espagne notamment).

Sur le front obligataire, les Bunds se retendent fortement, de +8Ppts vers 2,698%, ce qui efface les gains du début de la semaine, nos OAT se retendent de +7,5Pts à 3,3620% ('spread' ramené à +70,5Pts), les BTP italiens se dégradent de +8,5Pts vers 3,5620%.



Enfin, le FOREX reste d'un calme absolu avec l'Euro stabilisé face au $ vers 1,1775, le Yen figé à 146,5E alors que le '10 ans 'japonais passe la barre des 1,6000% et le '40 ans' tutoie les 3,5%, pire niveau depuis 25 ans.









