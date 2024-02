CAC40 : à mi-chemin des publications de résultats annuels, déjà 120 milliards de bénéfices cumulés en 2023

C'est la troisième année d'affilée où les entreprises du CAC40 réalisent ensemble plus de 100 milliards d'euros de bénéfices.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Seules 25 des 40 entreprises du CAC40 ont publié leurs résultats, et leurs bénéfices cumulés dépassent d'ores et déjàL les 120 milliards d'euros pour 2023, aidés notamment par d'importants profits dans le luxe et l'automobile.

En 2023, les entreprises de l'indice boursier phare ayant dévoilé leurs comptes ont réalisé au total 123,9 milliards d'euros de bénéfices nets part du groupe , en légère baisse sur un an, selon un décompte de l' AFP arrêté jeudi, après les publications notamment de Stellantis, d'Orange et de Schneider Electric. En 2022, ces 25 entreprises avaient collectivement dégagé près de 125 milliards d'euros, sur plus de 143 milliards d'euros de bénéfices pour l'ensemble du CAC. Les entreprises qui n'ont pas encore publié leurs résultats annuels avaient collectivement réalisé en 2022 quelque 18,4 milliards d'euros de bénéfices.

Le chiffre d'affaires de l'année écoulée pour les 25 groupes frôle d'ores et déjà les 1.185 milliards d'euros. En 2022, les entreprises de l'indice avaient cumulé 1.721 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

29 milliards pour Hermès, Kering, L'Oréal et LVMH

Le secteur du luxe a continué de briller, malgré un ralentissement du marché : à eux seuls, Hermès, Kering, L'Oréal et LVMH cumulent près de 29 milliards d'euros de bénéfices, en hausse de 7% - malgré un recul de 17% chez Kering.

Côté banques, les bénéfices progressent de 14% à près de 20 milliards d'euros pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale.

Les transports gonflent également le bilan : Renault a réalisé un bénéfice de 2,2 milliards d'euros après une perte de 350 millions en 2022. Et Stellantis a dégagé un bénéfice record de 18,6 milliards d'euros - le deuxième plus gros résultat de l'indice.

TotalEnergies prend la première place. Son bénéfice a légèrement progressé en dollars, à 21,4 milliards, mais reste quasi stable en euros : 19,8 milliards d'euros contre 19,5 milliards en 2022, en utilisant pour la conversion les cours moyens officiels pour les années 2022 et 2023.

Il s'agit de la troisième année d'affilée où les entreprises du CAC40 réalisent ensemble plus de 100 milliards d'euros de bénéfices. Après une année 2020 moins favorable en raison de la pandémie de Covid-19 (34 milliards d'euros de bénéfices), le profit cumulé avait pour la première fois dépassé ce seuil en 2021. Le cap avait déjà été approché plusieurs fois par les 40 groupes de l'indice, sans toutefois le dépasser en 2006, 2007 ou encore 2017.

Le décompte se base, pour 2022 et 2023, sur la nouvelle composition de l'indice boursier, après la sortie du prestataire de paiements Worldline et l'entrée d'Edenred.

Les sommes ne prennent pas compte les deux groupes Pernod Ricard et Alstom, qui ont des exercices décalés ne correspondant pas aux années civiles.