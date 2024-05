Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: à 11H00 précise, le record des 8.253 est tombé information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - Après Londres il y a 10 jours, Francfort depuis 3 jours, Amsterdam, c'est au tour de CAC40 d'inscrire un nouveau 'plus haut historique' à 11H00 très précise.

Le CAC40 qui aligne une 6ème séance de hausse consécutive et les +340Pts gagnés depuis le 2 mai (+4,3%) illustrent un autre record, peut-être plus vertigineux encore : celui de plus gros écart positif avec les volumes quotidiens les plus faibles de l'histoire du marché parisien.

Autrement dit, la bourse monte sans acheteurs... mais surtout, il n'y a plus aucun vendeur : aucune intensité à l'achat mais aucune contrepartie vendeuse.

Comment une telle équation se résoudra, difficile de le dire : le risque est bien celui de la formation d'un double-top sous 8.250, une telle figure ne serait confirmée que sous 7.900, ce qui ménage une marge de sécurité de 4,5%.





