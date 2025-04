CAC40: 4ème séance dans le vert, gain hebdo de 3% information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 17:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris maintient une avance de +0,45% en fin de séance vers 7536Pts malgré des indices US hésitants, avec des scores faiblement négatifs ou stables qui pourraient s'inverser à tout moment (+0,1% pour le S&P500, -0,4% pour le Dow Jones).



A New York, les marchés d'actions américains ont aligné une troisième séance d'affilée dans le vert jeudi soir, ce qui ne leur était plus arrivé depuis un mois.



Le CAC enregistre une deuxième semaine consécutive de gains (+3,4%) et 4 séances de hausse consécutives, portée par un début d'accalmie sur le front de la guerre commerciale et de bons résultats.



L'embellie observée sur les marchés financiers cette semaine est principalement due au reflux des craintes concernant l'intensification des tensions commerciales.



Si Pékin a confirmé hier qu'aucune négociation n'avait actuellement lieu avec Washington, les investisseurs semblent soulagés par l'absence de nouvelle escalade verbale entre les deux pays.



'Nous pensons (...) que la guerre tarifaire entre les Etats-Unis et la Chine est entrée dans sa deuxième phase, qui mettra à l'épreuve l'endurance et la force des deux parties', explique Victoria Mio, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson.



L'appétit pour le risque a également été stimulé par le fait que Donald Trump ait apparemment renoncé à limoger Jerome Powell, le président de la Fed, dont le flegme est généralement apprécié par les investisseurs.



Les derniers gains ont également pu s'appuyer sur une série de solides résultats d'entreprise, comme en témoigne le bon accueil réservé aux publications de Kering, STMicroelectronics ou Renault ces derniers jours.



Aux Etats Unis, les trimestriels constituent le plus souvent de bonnes surprises (Alphabet prend 3%).



Seule fausse note, Intel (-6,5%) a publié après la clôture des résultats en deçà des attentes, une déception toutefois compensée par la solide copie d'Alphabet dont le bénéfice a dépassé de 40% les prévisions du consensus.



Sur le plan de la conjoncture économique, la confiance des consommateurs américains s'est bien dégradée en avril, mais à un rythme toutefois moins prononcé qu'estimé initialement, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



Son indice de confiance est finalement ressorti à 52,2, un niveau légèrement supérieur à la première estimation (50,8), mais toujours en très net recul par rapport au niveau de 98,3 atteint en mars.



La composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle a baissé à 59,8, après 63,8 le mois passé, tandis que celle mesurant leurs anticipations ressort à 47,3 à comparer avec 52,6 en mars.



Les perspectives d'inflation à un an s'établissent quant à elles à 6,5%, soit un pic depuis 1981, contre 5% le mois dernier.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bonds du Trésor repartent à la baisse, ce qui montre que les investisseurs retrouvent un peu de sérénité.



Le rendement de l'emprunt à dix ans recule de 2,5 points de base vers 4,278%, le '30 ans' efface -3Pts à 4,736%.



En Europe, en revanche, nos OAT se dégradent de +3,5Pts de base à 3,1950%, les Bunds rajoutent 3,2Pts à 2,4750%



Le dollar reprend du terrain face à l'euro (+0,2%) à la faveur du reflux des inquiétudes ayant trait au conflit commercial, ce qui se traduit par un recul de la monnaie unique aux abords de 1,3365.



Les cours du pétrole s'effritent de -0,6% vers 66,1 et alignent une nouvelle semaine dans le rouge.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.