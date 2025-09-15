 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

CAC 40
7 909,79
+1,08%
CAC40 : +1,3% à 7,930, retrace ses niveaux du 25 août
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 10:34

Le CAC40 grimpe de +1,3% à 7,930, retrace ses niveaux du 25 août (et du 20 mai, 10 et 28 juillet) et achève d'efface les stigmates de l'annonce d'une chute -inéluctable- du gouvernement Bayrou.
Ajoutez à cela la dégradation -tout aussi inéluctable- de la notation de notre dette par Fitch (d'autres agences suivront) et le 'fait accompli' retentit comme une libération par nos OAT et les valeurs du CAC.
Un CAC40 qui semble désormais n'aspirer qu'à retracer les 8.000Pts (ex-zénith estival du 20 août)... l'objectif suivant serait le re-test du zénith des 8.200.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:15

    bravo la bourse reste optimiste enfin nous remontons la pente!

Signaler le commentaire



