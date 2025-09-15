CAC40 : +1,3% à 7,930, retrace ses niveaux du 25 août
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 10:34
Ajoutez à cela la dégradation -tout aussi inéluctable- de la notation de notre dette par Fitch (d'autres agences suivront) et le 'fait accompli' retentit comme une libération par nos OAT et les valeurs du CAC.
Un CAC40 qui semble désormais n'aspirer qu'à retracer les 8.000Pts (ex-zénith estival du 20 août)... l'objectif suivant serait le re-test du zénith des 8.200.
