La Coordination rurale réunie en congrès à Auch dans une ambiance tendue

La présidente du syndicat agricole Coordination rurale, Véronique Le Floc'h, arrive pour une réunion à l'hôtel Matignon, à Paris, le 13 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Retrouvailles et déchirements: la Coordination rurale est réunie dans une ambiance électrique depuis mardi pour son congrès de deux jours à Auch: deux camps s'affrontent pour prendre la tête du 2e syndicat agricole français, après sa percée historique aux dernières élections.

La présidente sortante Véronique Le Floc'h, qui brigue un nouveau mandat de trois ans, fait face à Bertrand Venteau, président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne depuis 2019.

L'éleveuse de 52 ans qui produit du lait bio en Bretagne veut accompagner "la crise de croissance" du syndicat après son succès aux élections de chambres d'agriculture de janvier, et "consolider sa position d'acteur incontournable du monde agricole".

À la tribune de la salle polyvalente du Mouzon, à Auch, elle évoque la concurrence des marchés mondiaux et la lutte pour le revenu paysan: "Il faut aussi mener les combats là où se prennent les décisions, dans les ministères, dans les institutions françaises et européennes."

"Je veux le dire avec force: nous ne construirons rien en nous divisant", lance-t-elle à la salle, déjà désertée par nombre d'adhérents du Sud-Ouest.

Son adversaire, Bertrand Venteau, 46 ans, éleveur de vaches de race Limousine, promeut un syndicat "au service des équipes départementales dans la défense des paysans". Une façon de rappeler aux sortants la primauté du terrain.

Il est soutenu par les dirigeants des places fortes du syndicat aux bonnets jaunes, du Gers au Lot-et-Garonne: les "sudistes" estiment que la percée aux élections leur est largement attribuable, portée par des actions musclées, comme la tentative de blocage de Paris en janvier ou le saccage de bureaux de l'Office français de la biodiversité.

Ils défendent une ligne dure, vue comme l'ADN d'un mouvement bâti de blocages en coups d'éclat. Certains ne cachent pas leur proximité avec l'extrême droite, à rebours d'une ligne officiellement "apolitique".

- "Dégagisme" -

Pendant le discours de la présidente sortante, des "bonnets jaunes" du Sud-Ouest bavardent autour de leur mentor Serge Bousquet-Cassagne, ex-président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, la bouillonnante "CR47".

Serge Bousquet-Cassagne, alors responsable du syndicat agricole Coordination rurale CR47, téléphone lors du blocage d'un entrepôt logistique à Montbartier, dans le sud-ouest de la France, le 20 novembre 2024 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Poids lourd du syndicat, qui revendique "18 procès en 30 ans" et dont la gestion "clientéliste" de la chambre d'agriculture a été sanctionnée par la Cour des comptes, il a choisi de peser au côté de Bertrand Venteau.

Et a souvent été faiseur de roi, rappellent des adhérents dans les couloirs.

Le suspense sera levé mercredi: un premier scrutin départagera les deux candidats à la présidence avant un second vote pour élire le comité directeur. Le corps électoral est composé des présidents des sections départementales de la CR, qui disposent chacun d'un à sept mandats au prorata du nombre d'adhérents de leur section.

Les résultats seront proclamés en fin de matinée, et sont d'autant plus imprévisibles que la CR a vu ses rangs gonfler depuis le dernier congrès électif.

A l'issue d'une campagne de "dégagisme" qui a ébranlé l'alliance historique FNSEA-Jeunes agriculteurs (JA), elle a obtenu près de 30% des voix des agriculteurs (contre 20% six ans auparavant).

Ce dégagisme s'appliquera-t-il en interne ?

Car la notabilisation de la direction, qui se pose en interlocutrice du pouvoir et pousse ses dossiers, déplaît au sud de la Loire, où le reproche de "cogestion avec l’État" adressé à la FNSEA vise désormais Véronique Le Floc'h et son comité directeur.

- "Pas de bain de sang" -

Insultes, intimidations, voire menaces, le ton est monté ces derniers mois, les "sudistes" souhaitant que le national paye les amendes de ses adhérents qui ont fait le coup de poing en manifestation ou s'aligne sur les méthodes de la bouillante "CR47".

Des membres du syndicat agricole Coordination rurale participent à une manifestation à Wattignies, dans le nord de la France, le 28 mai 2025 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Pour Christian Convers, secrétaire général sortant et soutien de Véronique Le Floc'h, "il y a deux lignes qui diffèrent sur la méthode et non sur la ligne syndicale. Ca ne va pas se finir dans un bain de sang. C'est normal qu'il y ait des ambitions... vu la progression de notre syndicat".

Mais il estime aussi qu'"on peut être ferme et respectueux".

Hors salle, Bertrand Venteau tempête encore contre l'équipe sortante accusée de "se complaire dans la bobosphère parisienne" au lieu "de donner des moyens aux départements".

À ses yeux, la CR, victime de sa crise de croissance, "n'a pas formé de cadres" et il faut maintenant "faire le boulot".