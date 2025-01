CAC 40: vers une séance calme avec l'absence de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait s'orienter à la baisse jeudi matin à l'orée d'une séance qui s'annonce calme en raison de la fermeture de Wall Street pour la journée de deuil national observée aux Etats-Unis en l'honneur du président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - sur l'indice CAC 40 recule de 20,5 points à 7438 points, annonçant une note de lourdeur à l'ouverture.



Le courant porteur qui dominait à Paris depuis le début de l'année s'était essoufflé hier du fait des hésitations manifestées par les actions américaines sur fond d'inquiétudes d'une nouvelle guerre commerciale.



D'après CNN, Donald Trump aurait en effet l'intention de déclarer une urgence économique nationale en vue de mettre rapidement en place son projet de 'droits de douane universels' visant à réduire le déficit commercial du pays.



Après être resté stable toute la matinée, le marché parisien a brusquement décroché à la mi-journée, même s'il parvenait à limiter ses pertes autour de 0,5%, à 7452 points, en fin de matinée.



L'absence des investisseurs américains devrait limiter les mouvements sur l'ensemble des marchés et inciter les investisseurs à une relative prudence.



Après la sous-performance de l'année dernière, les investisseurs pourraient toutefois être tentés de revenir à l'achat sur les actions européennes à la recherche de bonnes affaires.



'Nous pensons que la faiblesse des valorisations et du positionnement des investisseurs, la baisse de l'euro, ainsi que de potentielles réformes en Allemagne, un accord de paix en Ukraine et davantage de mesures de soutien en Chine devraient améliorer le risque/rendement de l'Europe', écrivaient hier les stratèges de Barclays.



Le récent repli de l'euro pourrait également stimuler la tendance en offrant des opportunités pour se positionner sur les valeurs les plus tournées vers l'export.



Le climat général reste en effet défavorable à la monnaie unique, entre incertitude politique et croissance en berne, deux facteurs qui plaident pour un soutien monétaire supplémentaire de la part de la BCE.



Sur le marché des changes, l'euro se stabilise ce matin autour de 1,0305 après avoir atteint la semaine passée un nouveau plancher de près de trois ans face au billet vert, à 1,0265.



Mercredi, les indices américains avaient fini sans direction claire (+0,2% pour le Dow Jones, -0,1% pour le Nasdaq) à l'issue d'une séance où le rouge a longtemps dominé.



La publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale n'a pas eu d'impact sur la séance.



Selon ces 'minutes', les décideurs de la banque centrale estiment que les risques entourant un réveil de l'inflation se sont accrus, justifiant une approche prudente dans les décisions de politique monétaire au cours des prochains trimestres.



Dans ce contexte, l'actualité s'annonce relativement peu animée avec un agenda mince pour la séance qui s'amorce, si l'on excepte une dernière poignée de statistiques comme la production industrielle en Allemagne et les ventes au détail en zone euro.



Orientés en forte hausse hier, les rendements des emprunts d'Etat de référence aux Etats-Unis se sont stabilisés en fin de séance, avec un papier à dix ans qui se détendait un peu à 4,69%.



Le mouvement reste le même sur le marché européen, où le rendement du Bund allemand à dix ans se dégrade à 2,52% tandis que l'OAT française à même échéance se tend à 3,35%, donnant un écart de 83 points de base.



Après avoir interrompu hier le mouvement haussier qui le portait depuis la fin 2024, le marché pétrolier tente ce matin de repartir de l'avant au lendemain de l'annonce d'un net repli des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend ainsi 0,2% pour remonter en direction de 73,5 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.