CAC 40: vers une nouvelle séance de molle consolidation information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 08:27

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, poursuivant sa consolidation des derniers jours dans un marché qui semble de nouveau inquiet pour l'économie et la politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juillet - lâche 47 points à 7275,5 points, laissant entrevoir une quatrième séance consécutive de repli.



Mercredi soir, la Réserve fédérale a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre une politique monétaire 'restrictive' tant que l'inflation ne serait pas revenue autour de son objectif de 2%.



Selon les 'minutes' de la Fed, l'économie américaine - sous l'effet de la remontée des taux d'intérêt - pourrait se diriger vers une récession d'ici à la fin de l'année.



Dans un marché encore en hausse de 15% depuis le début de l'année, les propos de la banque centrale américaine ont servi de prétexte à une poursuite de la consolidation hier à Wall Street.



Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait 0,4% et le Nasdaq près de 0,2%.



Avant de fléchir mollement cette semaine, l'indice CAC 40 avait réussi à reprendre le seuil des 7400 points vendredi dernier pour se hisser non loin de ses plus hauts historiques.



Au vu du regain d'inquiétude qui entoure les banques centrales et la santé de l'économie, le marché éprouve visiblement le besoin de souffler avant de repartir de l'avant.



'Les voyants sont au rouge concernant la croissance dans les économies occidentales (États-Unis et Europe)', souligne Joseph Little, le stratégiste mondial de HSBC Asset Management.



'Toutefois, les marchés (...) continuent d'évoluer favorablement en étant visiblement désynchronisés par rapport à cette alerte', estime l'analyste.



De nombreux indicateurs économiques sont attendus dans la journée aux Etats-Unis, dont l'enquête ADP sur l'emploi privé, les inscriptions aux allocations chômage et l'ISM des services.



Mais au-delà des publications du jour, ce sont surtout les chiffres de l'emploi, attendus demain, qui joueront sur la tendance.



Le précédent rapport du Département du Travail s'était révélé plutôt ambigu, faisant apparaître à la fois une hausse du chômage et une accélération des créations d'emploi.



Au vu des nombreuses annonces de licenciements et du redressement des inscriptions au chômage ces dernières semaines, le nombre de nouveaux postes créés devrait avoir nettement ralenti au mois de juin.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat continuent de grimper sur des craintes de durcissement monétaire, nourries par les dernières déclarations de la Fed.



Aux Etats-Unis, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont le reflux avait favorisé les bonnes performances des marchés d'actions au premier semestre, évolue, à près de 3,95%, à un plus haut de quatre mois.



En Europe aussi, les marchés obligataires ont entamé une glissade qui pousse les rendements vers le haut, avec des Bunds qui reviennent autour de 2,52%.



Le dollar se redresse légèrement à 1,1085 euro, tandis que les cours pétroliers se replient en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.