CAC 40: vers un nouveau rendez-vous avec la volatilité information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - Vivement secouée ces deux dernières semaines, la Bourse de Paris devrait ouvrir sur un net rebond lundi matin, dans l'espoir que les jours à venir apportent un peu de clarté sur les questions commerciales.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grimpe de 163,7 points à 7273,2 points, laissant entrevoir un début de séance en hausse d'environ 2%.



Les marchés d'actions risquent de connaître une nouvelle semaine agitée au gré des annonces contradictoires de l'administration américaine concernant l'application des futures surtaxes douanières.



Les investisseurs ont cru à une embellie ce week-end en apprenant que les smartphones, les ordinateurs et les semi-conducteurs seraient exclus des nouveaux droits de douane prévus par Washington.



Mais Donald Trump est vite venu refroidir l'ambiance hier soir en manifestant son intention d'imposer des droits de douane sur les puces au cours des jours qui viennent.



Les intervenants perturbés par ces incohérences, qui se traduisent par des mouvements en yo-yo sur les places financières, ne sont probablement pas au bout de leurs peines.



La semaine passée déjà, les marchés boursiers avaient alterné entre motifs d'espoir et accès de pessimisme face au multiples revirements opérés par la Maison Blanche.



Si les investisseurs ont été soulagés par l'annonce d'une pause de 90 jours sur les droits de douane 'réciproques', ils s'inquiètent maintenant de l'escalade de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, qui a ravivé les craintes de choc sur le commerce et la croissance mondiale.



'Sans surprise, ces éléments ont engendré de fortes turbulences sur les marchés financiers et le niveau d'incertitude demeure extrêmement élevé', commentent les équipes de CPR AM.



Sur la semaine écoulée, le CAC s'est replié de 2,3%, pour désormais accuser un recul de 3,7% depuis le début de l'année.



A Wall Street, les grands indices ont réussi à rebondir de 5% à 7% la semaine passée, mais ces gains ne parviennent pas à compenser les lourdes pertes essuyées la semaine précédente.



Dans ce contexte, le dollar a chuté vendredi à un creux de plus de trois ans face à l'euro et les cours de l'or ont poursuivi leur envolée.



Au milieu de cette confusion, la perspective de l'ouverture de possibles négociations tarifaires entre la Chine et les Etats-Unis pourrait constituer un facteur crucial pour les marchés cette semaine.



Echaudés par la séquence difficile des dernières semaines, les investisseurs comptent par ailleurs sur une prometteuse moisson de résultats du premier trimestre pour retrouver un peu de l'optimisme qui les caractérisait jusqu'à récemment.



La banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs présentera ses comptes à la mi-journée ce lundi, avant d'autres publications importantes prévues dans les jours qui viennent, dont celles d'ASML, Bank of America, Ericsson, J&J ou Netflix.



Compte tenu du niveau élevé d'incertitude du moment, la Banque centrale européenne (BCE) devrait quant à elle décider, jeudi, de réduire une nouvelle fois son taux de dépôt de 25 points de base pour le ramener à 2,50%.



Un autre élément susceptible d'accroître la volatilité se déroulera jeudi, avec l'arrivée des 'trois sorcières', soit l'expiration de différents types de contrats de futures et d'options, qui débouche le plus souvent aussi sur un gonflement des volumes.



En raison des fêtes de Pâques, Euronext sera en effet fermée pour le Vendredi Saint tandis que la Bourse de New York gardera aussi portes closes vendredi pour 'Good Friday'.





