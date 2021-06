CAC 40 : sept actions que vous pouvez encore acheter malgré la hausse

Malgré la récente hausse du CAC 40, des actions gardent du potentiel. (© Fotolia/Adobestock)

Même s'il sera difficile de reproduire certaines performances exceptionnelles enregistrées depuis le 1er janvier, plusieurs titres du CAC 40 peuvent encore tirer leur épingle du jeu.

L'appétit pour les actions est de retour.

En six mois, l'indice phare parisien s'est envolé de 19,5%. Une progression exceptionnelle essentiellement due à la politique très accommodante des banques centrales et à la perspective d'un rebond économique vigoureux lié à la sortie de crise sanitaire.

La hausse des indices a profité à beaucoup de secteurs : luxe, énergies, matières premières, industries, sans oublier les valeurs bancaires qui ont rattrapé une partie de leur retard et ont retrouvé leurs valorisations d'avant crise en Bourse. Après pareil parcours, une question se pose : est-ce encore le moment d'investir sur les marchés ?

Même si des corrections ne sont pas à exclure, les experts restent globalement optimistes en raison d'une conjonction de facteurs favorables susceptibles de soutenir les marchés boursiers. D'autant que le scenario d'une accélération de la croissance au second semestre n'est pas remis en cause pour le moment. Pour résumer, «Trend is (still) your friend...». Dans ce contexte, nous avons identifié sept actions du CAC 40 qui devraient continuer à être portées par une tendance positive.

Sept titres du CAC 40 à acheter Saint Gobain (+49% depuis le début de l'année)

Cette valeur «cyclique» va continuer à bénéficier d'une demande croissante pour la rénovation des logements et la