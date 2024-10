Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: prises de position limitées avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur de faibles écarts vendredi matin, les investisseurs continuant de jouer la carte de la prudence avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, point d'orgue de la semaine sur les marchés.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance octobre - se tasse de 9,5 points à 7477,5 points, laissant entrevoir un début de séance sur un mode attentiste, mais plutôt négatif.



Pénalisé, entre autres, par un contexte géopolitique international toujours tendu, le marché parisien avait conclu la séance de jeudi sur un net recul de 1,3% à 7477 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC accuse à ce stade un repli de l'ordre de 4%, témoignant des inquiétudes des intervenants vis-à-vis du récent regain de tension au Proche-Orient.



Les prises d'initiatives devraient rester limitées à l'orée d'une journée cruciale, qui sera essentiellement marquée par la publication du très attendu rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre.



Après les indicateurs meilleurs que prévu publiés cette semaine (Jolts, ADP, inscriptions au chômage), les chiffres que le Département du Travail publiera à 14h30 ne manqueront pas d'influencer les anticipations de marché concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Un rapport sur l'emploi plus faible que prévu renforcerait la perspective d'au moins deux baisses de taux de 25 points de base d'ici à la fin de l'année, voire l'hypothèse d'assouplissements plus conséquents.



Au contraire, un rapport meilleur que prévu relancerait le scénario d'un marché du travail plus résistant que prévu susceptible de pousser la Fed à freiner ses baisses de taux, ce qui constituerait un catalyseur baissier pour les marchés.



'Si le marché révise à la baisse ses anticipations face à la résilience des données sur l'emploi, cela pourrait être un vent contraire pour les actions pendant quelques temps, dans un contexte où la géopolitique pèse aussi sur le sentiment', prévient Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le consensus table en moyenne sur 140.000 créations d'emploi non-agricoles en septembre après 142.000 postes seulement en août, ce qui devrait confirmer l'hypothèse d'un marché du travail en perte de vitesse.



A Wall Street, les 'futures' sur les grands indices américains signalent pour l'instant une ouverture stable après le repli anecdotique observé hier soir.



Les échanges restent limités en Asie où les marchés d'actions sont partiellement fermés en Chine à l'occasion de la 'Golden Week'.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei affichait un gain minime de 0,1% en fin de séance.



La tendance est négative sur le marché obligataire européen, où le rendement du Bund allemand à dix ans se tend au-delà de 2,14%.



Outre-Atlantique, les rendements obligataires de référence sont également orientés à la hausse dans l'attente des statistiques américaines, à plus de 3,85% pour les bons du Trésor américain à dix ans.



Le dollar poursuit sa progression face aux autres grandes devises à l'approche de la publication du rapport sur l'emploi, continuant de jouer son rôle de valeur refuge au vu des développements inquiétants au Proche Orient.



Il affiche pour l'instant une progression de 1,3% face à l'euro sur la semaine, un score qui ramène la monnaie unique européenne sous le seuil de 1,1130.



Le marché pétrolier revient quant à lui à des plus hauts de plus d'un mois, la tendance porteuse créée par le risque d'embrasement au Moyen-Orient ne semblant pas vouloir s'interrompre pour le moment.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède actuellement 0,3% à 73,6 dollars, mais gagne pour l'instant près de 8% sur la semaine, ce qui constitue à ce stade sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début de l'année.





