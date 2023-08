CAC 40 : les résultats semestriels valident la forte progression de l’indice

Trois valeurs qui ont surpris les investisseurs. (© BNP/ Michelin/St Gobain)

Entre bonnes surprises et déceptions, relèvements de perspectives et rachats d’actions, la saison des résultats semestriels des sociétés du CAC 40 s’est achevée par un bilan globalement positif.

Placées sous haute surveillance par les investisseurs, les sociétés du secteur du luxe étaient attendues au tournant en cette fin juillet qui marque le début de la période des publications des résultats semestriels.

En effet, LVMH , L’Oréal , Hermès et Kering pèsent environ un quart du CAC 40 et constituent à coup sûr le principal carburant de la hausse de 15,8% de l’indice parisien depuis le début de l’année. Autant dire que leur performance opérationnelle et leurs perspectives d’activité détermineront en grande partie l’évolution de l’indice phare de la Bourse de Paris dans les prochains mois.

Bien évidemment, LVMH, poids lourd de la cote avec 12,4% du CAC 40, était dans le viseur des opérateurs de marché. En ratant de peu le consensus des analystes, l’action du leader mondial du luxe a dévissé de plus de 5% le 26 juillet, entraînant ce jour-là l’indice (-1,35%) dans sa chute. Sans doute, les investisseurs ont-ils eu la main un peu lourde car LVMH a tout de même affiché au premier semestre une croissance de 15% de son activité, assortie d’une profitabilité proche de 27%.

Hormis Kering, englué par l’atonie des ventes de Gucci, les autres acteurs du secteur n’ont pas montré de signes de faiblesses : Hermès a encore amélioré sa marge opérationnelle tout en maintenant un rythme élevé de