CAC 40: les investisseurs se préparent à une séance chargée information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, à l'entame d'une séance chargée en publications d'entreprises et en indicateurs ayant trait à l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 21,5 points à 7448 points, annonçant une poursuite de la timide progression signée la veille (+0,2%).



Les écarts devraient néanmoins rester limités alors que les investisseurs se préparent à une seconde partie de semaine effrénée, entre vague de publications de résultats et un agenda macroéconomique intense.



Les marchés d'actions mondiaux évoluent sans direction claire depuis le début de l'année, freinés par les incertitudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Fed et le programme que prévoit d'adopter Donald Trump, le prochain président américain, sur les questions commerciales.



Les intervenants n'ont pourtant pas semblé rassurés, hier, par des informations selon lesquelles les équipes de l'homme d'affaires new-yorkais prépareraient un plan de hausse 'graduelle' des droits de douane.



La séance qui commence pourrait leur permettre de remettre leurs idées en place, grâce notamment aux résultats de 4ème trimestre des grandes banques américaines Citi, JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo attendus à l'heure du déjeuner.



Ces publications vont donner aux investisseurs la possibilité de se faire une idée plus précise sur l'état actuel de la conjoncture aux Etats-Unis, sur la vigueur de la consommation et les perspectives économiques du pays.



Les marchés attendent aussi une série d'indicateurs sur l'inflation, avec en point d'orgue les chiffres des prix à la consommation Outre-Atlantique pour le mois de décembre, attendus à 14h30.



Les investisseurs étudieront de près ces statistiques, peut-être déterminantes pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale au cours des mois qui viennent.



Le consensus anticipe une nouvelle réaccélération du CPI global à 2,9% sur un an, contre 2,7% en novembre, tandis que la croissance du 'core' CPI devrait stagner à 3,3%.



Entre-temps, les marchés auront scruté avec attention les derniers chiffres de l'inflation en France, au Royaume-Uni et en Espagne, qui devraient là aussi faire apparaître un réveil des prix, quoique moins marqué qu'aux Etats-Unis.



Très suivis ces derniers temps, les rendements obligataires de référence évoluent de manière contrastée, le dix ans américain se tassant en direction de 4,78% tandis que son équivalent allemand se tend de quatre points de base à 2,63%.



Celui des OAT françaises ne progresse que d'un point de base à 3,47% après un discours de politique générale de François Bayrou qui n'a pas soulevé de tollé dans l'opposition, ce qui laisse espérer que son gouvernement pourrait échapper à la censure.



Conséquence, le 'spread' France/Allemagne se réduit autour de 84 points.



Sous les feux de la rampe depuis une semaine, le rendement des 'Gilts' britanniques à dix ans avance encore de 0,6 point pour s'établir à 4,96%, tout en parvenant à demeurer sous la barre symbolique des 5%.



Les cours du pétrole repartent de l'avant pour remonter en vue de plus hauts depuis le mois d'août en raison des récentes sanctions imposées par Washington au secteur énergétique russe, qui va obliger la Chine et l'Inde à trouver des sources d'approvisionnement alternatives.



Le baril de Brent avance ce matin de 0,6% à près de 80,4 dollars et celui de brut léger américain de 0,8% à 78,1 dollars.





