CAC 40: les choses sérieuses vont enfin commencer information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:25









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sans trop de changement mercredi à l'ouverture, les investisseurs retenant leur souffle avant une journée chargée en indicateurs économiques et en annonces de politique monétaire, sans oublier la poursuite de la saison des résultats.



Autour de 8h00, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 9,5 points à 7876,5 points, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.



Les intervenants de marché se préparent à une journée intense, voire potentiellement décisive, avec une avalanche de résultats trimestriels dans le secteur technologique, qui sera précédée des décisions de la Fed.



Une certaine prudence devrait s'imposer jusqu'à la conférence de presse très attendue de Jerome Powell, le président de l'institution, qui suivra deux jours de débats animés.



Si un 'statu quo' est très largement anticipé ce soir, l'apparition de signes de désaccord au sein du comité stratégique de la banque centrale, notamment dû aux voix dissidentes de Christopher Waller et de Michelle Bowman, pourrait raviver la perspective d'une baisse des taux dès le mois de septembre.



Un tel scénario ne manquerait pas de soutenir le compartiment obligataire américain ainsi que les actions les plus cycliques de Wall Street, tout en affaiblissant encore un peu plus le dollar.



Les résultats de certains des plus grands noms américains des hautes technologies vont également concentrer l'attention des investisseurs car ils permettront d'en savoir plus sur l'état de santé de ce secteur clé de l'activité et sur les effets véritablement porteurs de l'IA au niveau des bénéfices.



Le secteur technologique devrait afficher, derrière les communications, le taux de croissance attendu des profits le plus élevé des 11 grands secteurs de l'indice S&P 500 pour le deuxième trimestre, à +16,7% selon FactSet.



Les publications des poids lourds Microsoft et Meta seront donc particulièrement scrutées ce soir alors que les investisseurs se posent des questions sur les valorisations de l'indice Nasdaq après ses récents records.



L'indice à forte pondération technologique reste sur quatre semaines de hausse sur cinq avec un gain total qui atteint désormais 38% depuis son point bas du mois d'avril.



L'actualité effrénée de la fin de semaine pourrait pousser les marchés d'actions vers de nouveaux plus hauts en cas de bonnes nouvelles ou au contraire marquer la fin du 'rally' dans l'hypothèse de déceptions à tous les niveaux.



En Europe, le début de journée a déjà été animé par une flopée de résultats, dont ceux d'adidas, Capgemini, BASF, Danone, Mercedes-Benz, Solvay, Telefonica ou encore UBS.



Au-delà des multiples résultats de sociétés, les investisseurs suivront avec attention les nombreuses statistiques de premier plan figurant au programme du jour.



Sur le Vieux Continent, les premiers chiffres de la croissance au deuxième trimestre en zone euro, en Allemagne et en France permettront de savoir si la région a connu une petite embellie au printemps.



Aux Etats-Unis paraîtront également les données sur le PIB américain sur la période avril-juin, qui devrait avoir rebondi de 2,5% après sa contraction de 0,5% sur les trois premiers mois de l'année.



Enfin, les questions commerciales continueront certainement d'occuper le devant de la scène à deux jours de la date-butoir du 1er août devant marquer l'entrée en vigueur des surtaxes douanières américaines promises lors du 'Liberation Day'.



Sur une note positive, Pékin a fait état ce matin de discussions 'franches, approfondies et constructives' avec Washington à l'issue du nouveau cycle de négociations économiques et commerciales sino-américaines organisé lundi et mardi à Stockholm.



'Les discussions devraient aboutir à une prolongation de 90 jours de la trêve actuelles sur les droits de douane, qui doit expirer le 12 août', prédit Charu Chanana, la stratégiste-vedette de Saxo Bank.



'Cela permettrait d'éviter une escalade immédiate et de préserver un statu quo déjà fragile', ajoute l'analyste.



'Même si aucun accord majeur n'est attendu, un compromis, même modeste, serait un progrès compte tenu des tensions actuelles entre les deux pays', conclut-elle.





