CAC 40: le commerce rassure, mais l'inflation guette

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en léger repli mercredi à l'ouverture en dépit de la nouvelle trêve commerciale conclue hier soir entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC - livraison fin juin - recule de neuf points à 7791 points, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Washington et Pékin ont annoncé mardi soir s'être mis d'accord, en principe, sur le cadre général concernant la mise en oeuvre du consensus qui avait été trouvé le mois dernier lors des pourparlers à Genève.



Peu de détails ont filtré des pourparlers, mais le vice-président chinois du Commerce, Li Chenggang, a salué des échanges 'professionnels, rationnels, approfondis et francs'.



Ces progrès devraient selon lui contribuer à renforcer la confiance entre les deux pays, promouvoir le développement des relations économiques et commerciales et insuffler une énergie positive à la croissance mondiale.



Si la tonalité des débats semblent positive, les investisseurs gardent en mémoire la physionomie des précédents cycles de négociations commerciales des années 2018-2019, qui aboutissaient souvent à des déceptions.



'Il y a donc peut-être, ce matin, une légère pointe d'amertume en l'absence d'annonces plus spectaculaires, même si les conclusions complètes de la réunion restent encore à connaître', tempère Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



L'issue globalement favorable de la réunion de Londres, qui portait principalement sur les exportations de terres rares chinoises et les embargos sur les produits technologiques américains, a cependant été saluée par un regain général d'appétit pour le risque en Asie.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei progressait de plus de 0,5% mercredi en fin de séance, à la faveur de l'apaisement apparent des tensions sur le dossier commercial.



Le CSI 300, qui regroupe les valeurs vedettes chinoises, gagnait pour sa part près de 0,8%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong s'adjugeait quasiment 0,9%.



Rassurés par ces bonnes nouvelles sur le front du commerce, les investisseurs vont pouvoir se mettre à la recherche du prochain catalyseur susceptible de faire encore grimper les marchés.



Il pourrait bien s'agir, en l'espèce, des derniers chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui paraîtront à 14h30, à condition que ceux-ci se montrent encourageants.



La grande question du moment est de savoir si l'inflation américaine va finir par subir de plein fouet l'impact des surtaxes douanières imposées par la nouvelle administration Trump.



'L'effet des droits de douane va probablement apporter un léger coup de pouce supplémentaire à l'inflation', pronostiquent les économistes de Goldman Sachs.



'Nos prévisions reflètent une forte accélération dans la plupart des catégories des biens de base, mais un impact limité au niveau de l'inflation des services, du moins à court terme', explique la banque américaine.



'En dehors des effets liés aux droits de douane, nous nous attendons à ce que la tendance sous-jacente de l'inflation continue de diminuer cette année, en raison de contributions à la baisse du secteur automobile, du logement et du marché du travail', tempère la firme new-yorkaise.



Le rapport publié le mois dernier avait fait état d'un taux d'inflation annuel de 2,3% en avril, contre 2,4% en mars. Hors éléments volatils tels que l'énergie et l'alimentation, l'inflation sous-jacente était, elle, restée stable à 2,8%.



Les derniers développements du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine relancent l'appétit pour les actifs risqués, contribuant entre autres à la baisse des rendements obligataires.



Le rendement des Treasuries à 10 ans se détend légèrement vers 4,47%, tout comme son équivalent allemand qui se tasse autour de 2,52%.



Sur le marché des changes, le dollar remonte un peu face à l'euro, ce qui n'empêche pas la monnaie unique de se maintenir, à environ 1,1420, à des sommets de plus de trois ans.



Les cours pétroliers profitent à peine des bonnes nouvelles sur le front du commerce, le brut léger américain gagnant 0,1% pour revenir au-dessus de 65 dollars le baril.





