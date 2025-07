CAC 40: l'ouverture s'annonce prudente, pause à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente vendredi, à l'orée d'une séance qui s'annonce peu animée en l'absence des investisseurs américains pour cause de fête nationale aux Etats-Unis, une raison supplémentaire pour éviter la prise de risque au vu du contexte incertain du moment.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juillet - recule de 44,5 points à 7710 points, signe d'un début de séance frileux après deux séances dans le vert.



L'appétit pour les actifs risqués avait été soutenu hier par la publication d'un rapport sur l'emploi américain tels que les aiment les investisseurs: ni trop fort, ni trop faible.



Ces chiffres, qui ne sont pas sans rappeler le scénario idéal des 'goldilocks' (croissance modérée et inflation maîtrisée) ont porté les indices new-yorkais vers de nouveaux plus hauts historiques jeudi soir.



Avec un gain hebdomadaire de 0,8%, le marché parisien se dirige vers une performance positive sur la semaine et surperforme, pour une fois, le DAX allemand qui perd pour l'instant 0,4% depuis lundi.



Un rebond toutefois insuffisant pour combler le retard accumulé depuis le 1er janvier: alors que le DAX affiche une hausse de plus de 20% depuis le début de l'année, le CAC se contente d'une progression plus modeste de l'ordre de 5%.



Au-delà de l'absence de Wall Street pour l''Independence Day', la prise d'initiatives devrait rester limitée compte tenu du climat d'incertitude actuel.



Le feu vert donné hier par la Chambre des représentants au projet de budget voulu par Donald Trump - le 'Big Beautiful Bill' - a levé un obstacle majeur pour le président américain, qui pourrait désormais recentrer son attention sur le commerce international.



Désormais dégagé sur le front intérieur, Trump a laissé entendre qu'un nouveau train de 'tarifs réciproques' pourrait être annoncé dans les prochains jours, avec une entrée en vigueur potentielle dès le 1er août.



'Il s'agit aussi d'un avertissement pour les marchés', estiment ce matin les analystes de Danske Bank.



'Trump va maintenant pouvoir de nouveau se tourner vers le commerce et se montrer plus dur envers ses partenaires', préviennent les équipes de la banque danoise.



Les investisseurs commencent par ailleurs à se préparer à une nouvelle saison des résultats qui pourrait se révéler décisive sachant que le S&P 500 et le Nasdaq évoluent aujourd'hui à des niveaux records.



'Jusqu'à présent, l'optimisme des marchés s'est appuyé sur l'apaisement des tensions commerciales, sur une croissance économique toujours soutenue et sur les bénéfices robustes des entreprises', rappelle Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



'Mais si ce dernier pilier venait à vaciller, les actifs risqués pourraient faire face à quelques turbulences à court terme', prévient le professionnel.



'Ceci dit, tout mouvement de baisse serait probablement perçu comme une opportunité d'achat par les investisseurs', tempère-t-il.



Dans la torpeur quasi générale, l'agenda macroéconomique du jour s'annonce relativement maigre avec la fermeture des marchés américains.



Les investisseurs européens vont toutefois prendre connaissance des chiffres de la production industrielle en France, des commandes industrielles en Allemagne et des prix producteurs en zone euro.



Sur le marché des changes, le dollar repart à la baisse après avoir été soutenu hier par les statistiques meilleures que prévu de l'emploi en juin.



L'euro en profite pour revenir, à 1,1777, en direction de ses plus hauts depuis 2021 atteints dans le courant de la semaine, au-delà du seuil de 1,18.



Suite aux chiffres supérieurs aux attentes du marché du travail, qui repoussent la perspective d'une potentielle baisse de taux de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans se tend nettement autour de 4,35%.



Sur le Vieux Continent, les investisseurs semblent s'être fait à l'idée que la BCE ne bougera plus cette année et le rendement du Bund allemand à dix ans s'équilibre à 2,58% tandis que l'OAT française se stabilise à 3,28%.



Sur les marchés pétroliers, les cours du brut évoluent en baisse, beaucoup d'opérateurs semblant avoir soldé leurs positions avant l'Independence Day aux Etats-Unis.



A Londres, le Brent de Mer du Nord cède 0,2% à 68,6 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI) se replie de 0,1% sous les 67 dollars.





