CAC 40 : euro faible et luxe en renfort

La déprécation de la monnaie unique et la santé des valeurs du luxe sont des atouts pour l'indice phare parisien.

Sur les marchés vient de s’achever une séquence époustouflante entamée début octobre. Après sept semaines de hausse consécutives et un gain de près de 600 points pour le CAC 40, le moteur a calé.

L’euphorie n’a pas résisté à la nouvelle et cinquième vague de contaminations en Europe, qui a déclenché un tour de vis sanitaire aux Pays-Bas (couvre-feu dans les commerces et restaurants), en Autriche (confinement partiel) et en Allemagne (sévères restrictions pour les non-vaccinés). Mais on est bien loin d’un mouvement de panique sur les marchés.

Depuis son nouveau record historique à 7.183,08 points en séance, touché le 19 novembre, le CAC 40 a reflué de moins de 2%. «Cette résistance repose sur deux convictions profondes : le large déploiement des vaccins limitera la pression sur les systèmes de santé, et les mécanismes de soutiens budgétaires et monétaires seront aux rendez-vous le cas échéant pour passer cette nouvelle épreuve», explique Wilfrid Galand, chez Montpensier Finance.

L’oxygène de l’euro

Les marchés européens ont aussi pu compter ces dernières semaines sur un facteur de soutien important : la baisse de l’euro. La récente surperformance des indices du Vieux Continent face à Wall Street a coïncidé avec une vive dépréciation de la monnaie unique (-3,5% en un mois), tombée sous le seuil de 1,13 dollar. Une bouffée d’oxygène pour les grandes