CAC 40 ESG : qu’est-ce que c’est ? Faut-il investir ?

Découvrez notre analyse de l'indice créé en 2021 par Euronext : le CAC 40 ESG. L'indice rassemble les 40 entreprises françaises avec les meilleures pratiques sociales et environnementales. Qu'est-ce que l'indice CAC 40 ESG ? Qui en fait partie et qui en est exclu ? Faut-il y investir et comment procéder ? On vous en dit plus dans cet article.

Qu'est-ce que le CAC 40 ESG ? Pourquoi ce nouvel indice boursier ?

Euronext a annoncé le 22 mars 2021 le lancement de l'indice CAC 40 ESG destiné à identifier les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 (l'indice des 60 plus grandes valeurs françaises) qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Euronext s'est associé à Vigeo Eiris (VE), filiale de Moody's, pour fournir l'évaluation ESG des entreprises, sur la base des critères du label ISR du Ministère de l'économie et des finances ainsi que du Pacte Mondial (Global Compact) des Nations Unies. Cet indice est le premier indice ESG national d'Euronext.

L'indice répond à la demande croissante du marché en outils d'investissement durable. L'investissement durable semble devenir un mouvement de fond, accéléré par la crise sanitaire. Pour de nombreux investisseurs, la recherche unique de la performance ne suffit plus. Ils souhaitent inclure dans leur stratégie à long terme des entreprises reconnues pour leur engagement sociétal et environnemental. La quête de sens et de bénéfice global pour toutes les parties prenantes fait désormais foi tant chez les institutionnels que les particuliers.

Indice CAC 40 ESG : quelle composition ?

Les critères de sélection de l'indice CAC 40 ESG

Pour sélectionner les valeurs qui composent l'indice, la place financière Euronext a combiné plusieurs méthodologies. D'une liste des 60 plus grandes entreprises françaises (l'indice CAC Large 60), elle a exclu les entreprises soumises à controverse selon les principes du Global Compact (ex : +5 % d'activité dans les énergies fossiles, +10 % dans le tabac, etc.). Elle a ensuite appliqué un score VE (Vigeo Eiris) : une note sur 100 selon une quarantaine de critères. Il est prévu de réviser la méthodologie de sélection chaque année selon les recommandations d'Euronext.

La liste des entreprises du CAC 40 ESG : quelles sont les grandes entreprises françaises retenues ou exclues ?

Huit sociétés du CAC 40 « classique » n'intègrent pas l'indice : Bouygues, Eurofins Scientific, Stellantis, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, EssilorLuxottica, Thales et TotalEnergies.

Les valeurs qu'on ne retrouve pas dans le CAC 40 et qui sont présentes dans le CAC 40 ESG sont : Faurecia, Bureau Veritas, Valeo, Biomerieux, Arkema, Rexel, Sodexo et Accor.

Au 31 mars 2023, la composition du CAC 40 ESG était la suivante :

LVMH

Sanofi

L'Oréal

Schneider Electric

Air Liquide

Airbus

BNP Paribas

Hermès

Vinci

Axa

Safran

Kering

Pernod Ricard

Danone

STMicroelectronics

Engie

Capgemini

Saint Gobain

Legrand

Orange

Michelin

Veolia

Société Générale

Publicis Groupe

Crédit Agricole

Edenred

Téléperformance

Carrefour

Worldline

Alstom

Bureau Veritas

Sodexo

Vivendi

Accor

Unibail-Rodamco

Rexel

Arkema

Biomerieux

Valeo

Faurecia

Au 16 juin 2023, le constructeur Renault a réintégré l'indice CAC 40 ESG.

Les deux indices étant assez proche, on peut constater que leurs performances sont très similaires. Les investisseurs soucieux de donner un sens à leur épargne en investissant de façon responsable pourront donc choisir le CAC 40 ESG sans se soucier de perdre en rendement.

Graphique évolution cours CAC 40 vs CAC 40 ESG sur les 12 derniers mois

Source : TradingView

Si certaines entreprises sont logiquement dans l'indice (Danone, L'Oréal), on peut se poser la question de la pertinence de certains arbitrages : pourquoi Vinci est présent alors que le groupe a été en pleine controverse au Qatar ou Téléperformance qui a également été au cœur d'un scandale en Colombie ? Pourquoi ne voit-on pas TotalEnergies en pleine transformation de son mix énergétique ? Quid des solutions durables développées par Dassault Systèmes et Saint Gobain ?

Si l'indice CAC 40 ESG pourra convenir aux investisseurs souhaitant faire un effort pour orienter leurs investissements de façon socialement responsable, les investisseurs engagées pour soutenir au maximum les bonnes causes n'y trouveront peut-être pas chaussure à leur pied.

Faut-il investir dans l'indice CAC 40 ESG ?

Cette question nous amène à nous interroger sur les convictions de l'investissement responsable : Premièrement, est-ce un phénomène de mode ou une tendance durable ? En outre, les critères des agences ESG comme Vigeo Eiris correspondent-elles ​réellement aux attentes des investisseurs ?

Il a été démontré que les fonds ISR ont un couple rendement risque au moins aussi bons que les fonds ordinaires. En effet, selon le rapport du FIR et de l'école Polytechnique, les fonds ISR ont une performance comparable à celle du marché, et même 62 % de ces fonds surperforment les fonds « classiques », et ce, dans toutes les classes d'actifs. Les actionnaires auraient donc intérêt à soutenir les initiatives ESG sur le long terme. Cependant, la réalité peut être différente dans la pratique : les actionnaires de Danone ont récemment évincé Emmanuel Faber (ex-PDG), connu pour son implication dans les sujets environnementaux et sociaux, en lui reprochant la mauvaise performance de l'entreprise. Coup dur pour le capitalisme durable !

En plus de cela, la pratique ESG est très largement médiatisée et de nombreux fonds en profitent donc pour faire du “greenwashing” et surfer sur cette vague publicitaire. C'est notamment ce que souligne Tariq Fancy, l'ancien directeur d'investissement de Blackrock, dans un article publié par Bloomberg. Ainsi, pour rationaliser leur choix, les investisseurs s'appuient sur ces labels attribués par des agences comme Vigeo Eiris.

Là encore, il est possible de remettre en question l'adéquation de ces notations avec les attentes réelles des investisseurs. Finalement, les entreprises tentent plutôt d'apporter des réponses à un questionnaire pour obtenir ces fameux labels, parfois au détriment d'actions réelles stratégiques à fort impact sur les questions sociales et environnementales. Certaines entreprises apparaissent dans certains classements et n'apparaissent pas dans d'autres… C'est le cas de Dassault Systèmes qui, par exemple, n'apparaît pas dans le CAC 40 ESG mais fait partie de l'indice Clean 200 de Corporate Knights. Dans ce contexte, que penser de la fiabilité de ces labels ?

Pour conclure, il convient d'aller regarder précisément de quelles entreprises sont composés ces fonds ou ces indices et de mener sa propre étude, selon les critères que l'on valorise le plus à titre d'investisseur.

Comment investir dans l'indice CAC 40 ESG ?

Euronext prévoit d'accorder une licence pour l'indice CAC 40 ESG à plusieurs sociétés de services financiers dans le monde, tels que les fameux émetteurs d'ETF comme Amundi, BNP Paribas AM et Lyxor. Pour investir dans un ETF répliquant l'indice CAC40 ESG, vous pourrez vous rapprocher de votre courtier Bourse habituel pour passer l'ordre d'achat.

A l'heure actuelle, il existe un ETF CAC 40 ESG proposé par Amundi. Il s'agit du AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR – EUR (C), dont le code ISIN est : LU1681046931. Cet ETF est listé sur Euronext Paris avec le ticker C40 FP, il regroupe 779 millions d'actifs sous gestion et les frais de gestion sont de 0,25 % par an.

Notons que cet ETF est classé article 8 selon la réglementation SFDR, il ne s'agit donc pas de la meilleur classification (article 9) qui regroupe les fonds ayant une véritable vocation sociale et environnementale.

