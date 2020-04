CAC 40 : ces éléments qui doivent permettre une stabilisation, puis un rebond

(Crédits photo : - L. Grassin )

Selon John Plassard directeur adjont chez Mirabaud Banque, cette semaine est celle de tous les dangers pour les marchés : résultats d'entreprises en cascade de part et d'autre de l'Atlantique, réunions des banques centrales. Si elle se passe toutefois sans encombre, on peut espérer une stabilisation du CAC 40, voire même une remontée.

Question sanitaire

Le premier critère dont nous devons tenir compte c'est la question sanitaire, et il faut bien reconnaître que c'est encore une inconnue. Il va donc falloir composer avec cette épée de Damoclès au dessus de nos têtes pour évaluer la situation.

Dans l'équation, il y a également la possibilité qu'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus surgisse dans les prochaines semaines, ce qui nous ferait tester de nouveaux plus bas sur les marchés. Si toutefois - et c'est la voie vers laquelle nous nous semblons nous diriger - l'économie redémarre, c'est un signe encourageant pour les marchés. De plus, si l'on veut être optimiste, il faut se souvenir que les deuxièmes vagues des épidémies antérieures ont toujours été moins violentes que les premières.

Communication des banques centrales

Le deuxième élément scruté à la loupe par les marchés, ce sont les deux rendez-vous des banques centrales. D'abord avec la Fed mercredi 29 et la parole de Jérôme Powell très attendue sur les premiers effets des mesures prises et sur les perspectives de l'économie.

Et évidemment, la réunion de la BCE jeudi 30. Il faut se souvenir que la précédente prestation avait été jugée catastrophique. Là, si Christine Lagarde trouve les bons mots pour rassurer, et donner des pespectives, cela pourrait être un signal bien accueilli par les marchés.

La microéconomie à scruter à la loupe

Le troisième élément, c'est évidemment la microéconomie. La publication des résultats des entreprises bat son plein. Ce n'est pas une surprise, les annonces sont mauvaises pour le premier trimestre : capex annulés, dividendes coupés.

Mais on observe que dans ce marché chahuté, ce sont les sociétés de qualité avec un bilan sain qui sont privilégiées. Ainsi, des sociétés comme LVMH, Sanofi, Hermes ont fortement rebondi. Toutes ces majors de l'indice CAC 40 qui trustent les premières places du rebond, sont celles qui délivrent un message d'espoir de sortie de crise.

Un consensus en raccord avec la réalité

Rappelons que la chute des marchés a été violente ces dernières semaines car le consensus des analystes et des économistes a été long à réagir. Il y a eu un attentisme qui consistait à attendre les communications des entreprises.

Désormais, les analystes ont enfin intégré le fait que les deux premiers trimestres seront mauvais, et les prévisions ont été largement revues à la baisse. Résultat : avec des prévisions très basses, les chances que les résultats soient moins mauvais qui prévu permet aux marchés d'avoir finalement de bonnes surprises.

