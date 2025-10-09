 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 072,00
+0,12%
Indices
Chiffres-clés

CAC 40 : biais toujours positif avant l'ouverture
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 08:28

Après avoir grimpé de plus de 1% la veille, le CAC 40 pourrait commencer la séance avec des gains modestes, au vu de futures en progression de 17 points vers 8080, sur fond d'espoirs d'une issue à la crise politique en France.

Au terme de deux jours de tractations avec les principales formations politiques, Sébastien Lecornu a en effet indiqué mercredi soir qu'un nouveau Premier Ministre devrait être désigné d'ici vendredi soir par Emmanuel Macron.

'Nous conservons une approche prudente, dans un contexte de révisions à la baisse des bénéfices des entreprises et de ralentissement attendu de la croissance en France', estimait toutefois un peu plus tôt un analyste d'Apicil AM.

'Avant même la démission de Sébastien Lecornu, les économistes anticipaient une croissance limitée à 0,6% cette année et 0,9% l'an prochain, des prévisions qui pourraient encore être revues à la baisse', prévenait-il.

'La performance solide des marchés actions depuis le début de l'année nous conduit à conserver notre position de neutralité', indiquait pour sa part mardi Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.

'Toute baisse des marchés nous parait devoir être mise à profit pour se repositionner, en particulier dans l'attente de la valorisation dans les cours des bénéfices attendus pour 2026', poursuivait le professionnel des marchés.

Sur le front des statistiques, seule la balance commerciale allemande pour août est attendue ce matin en Europe, alors que le shutdown empêchera la parution des inscriptions au chômage et des stocks des grossistes cet après-midi outre-Atlantique.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, le conseil d'administration de Sodexo a nommé Thierry Delaporte comme directeur général à partir du 10 novembre, succédant à Sophie Bellon qui exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil.

De même, le conseil d'administration d'Alstom a choisi Martin Sion comme nouveau directeur général à compter du 1er avril 2026, remplaçant alors Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier ne pas solliciter un nouveau mandat.

Par ailleurs, Cyril Malargé a décidé de quitter le poste de directeur général de Sopra Steria, pour prendre les mêmes fonctions chez Alten où Simon Azoulay continuera à exercer celles de président du conseil d'administration.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

