CAC 40 : 97 milliards d'euros distribués aux actionnaires en 2023, un montant record

TotalEnergies, BNP Paribas et LVMH ont versé à elles seules plus du tiers de cette somme.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Les quarante entreprises du CAC 40, principal indice boursier français, ont distribué 97,1 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2023, en dividendes ou rachats d'actions, selon la lettre financière Vernimmen.net.

"En 2023, d'après nos compilations, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 97,1 milliards d'euros, dont 30,1 milliards sous forme de rachats d'actions et 67,1 milliards sous forme de dividendes en numéraire, soit le niveau le plus haut jamais enregistré depuis que nous faisons cette étude ", est-il précisé dans la lettre d'information spécialisée envoyée samedi. Le précédent record avait été établi en 2022, à 80,1 milliards d'euros , dont 23,7 milliards sous forme de rachats d'actions et 56,5 milliards sous forme de dividendes.

Vernimmen.net reprend exactement les mêmes termes pour saluer la performance 2023 : "excellente" malgré "un contexte économique et géostratégique compliqué" , avec un taux de chômage au plus bas, des créations d'entreprises à leur plus haut historique sur les onze premiers mois de l'année et un niveau du CAC40 record.

Rachats d'actions significatifs

Trois groupes ont distribué 37% de la somme totale : TotalEnergies (18,4 milliards), BNP Paribas (9,7 milliards) qui remplace Sanofi, deuxième en 2022, et LVMH (7,1 milliards). Stellantis , Axa et Sanofi viennent compléter le groupe qui permet de dépasser les 50% de la somme redistribuée.

Au total, "26 groupes ont procédé à des rachats d'actions significatifs (au moins 100 millions d'euros) en 2023, soit autant que l'an passé". TotalEnergies, porté par la hausse des prix du pétrole, est en tête et BNP Paribas suit grâce à la cession de sa banque de détail aux États-Unis. Les rachats d'actions sont une manière de rémunérer les actionnaires car souvent les entreprises les détruisent après le rachat, ce qui fait mécaniquement augmenter la valeur boursière des actions restantes. Cette mesure fait régulièrement l'objet de critiques, principalement parce que l'argent dédié à ces rachats n'est pas réinvesti dans l'entreprise et dans l'économie réelle. Vernimmen.net note de "nouveaux adeptes significatifs" de cette pratique en 2023 : BNP Paribas, Axa, Airbus et Publicis.

Côté dividendes, seul Unibail-Rodamco-Westfield n'en a pas versés en raison de son endettement, contre trois groupes en 2022.

La lettre note aussi un record d'investissements à 94,2 milliards, en hausse de 20% par rapport à 2022, et une "surperformance" du CAC40 en termes de valorisation (2.362 milliards) par rapport aux 40 premiers groupes allemands (1.560 milliards) et britanniques (1.780 milliards).