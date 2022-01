CAC 40 : 25 actions à acheter après une année exceptionnelle

Le CAC 40 a quasi doublé, +93%, depuis l'hiver 2020. (© F. Romero/Flickr)

Cocorico ! L'indice français a affiché la meilleure performance (+28,85%) parmi les grandes places. Les profits ont progressé plus vite que les cours. Découvrez nos conseils sur les 40 actions du CAC 40 en fin d'article.

Quelle année ! En 2021, malgré le déferlement de plusieurs nouvelles vagues de contamination au Covid – dont la cinquième n’est toujours pas maîtrisée –, la Bourse de Paris s’est portée comme un charme.

Avec un gain de 28,85%, le CAC 40 enregistre même son meilleur millésime depuis 1999 (+51,1% cette année-là) et sa sixième plus forte hausse annuelle depuis sa création en 1987. Dès avril, l’indice phare avait retrouvé sa valorisation d’avant crise sanitaire, autour de 6.100 points. Le 3 novembre, il a battu son record historique qui remontait à la bulle Internet (6.944,77 points en séance, le 4 septembre 2000). Deux jours plus tard, il franchissait le seuil des 7.000 points.

À ce niveau, retrouvé en fin d’année après un léger trou d’air fin novembre, le CAC 40 affiche un quasi-doublement (+93%) depuis son plus-bas touché lors du krach de l’hiver 2020. Les nombreux particuliers qui avaient saisi l’occasion pour se ruer vers la Bourse ont été bien récompensés !

Deux fois mieux que le DAX

À l’exception notable du marché chinois (voir le graphique ci-dessous), toutes les grandes Bourses mondiales ont connu une hausse soutenue en 2021. Mais le CAC 40 remporte, de loin, la palme de la meilleure performance.

Il a fait mieux que les indices américains, qui avaient certes réalisé des prouesses en 2020. L’indice français a aussi damé le pion aux places européennes