CABASSE : Résultats semestriels 2024 en progression

Progression de +12% de la marge brute malgré le recul de -10% des ventes : taux de marge brute en forte progression à 49,4% (vs. 39,7%), soutenu par l'effet mix produits avec les ventes de la gamme Luxury Wireless Audio et les livraisons dans le cadre de l'accord avec une grande maison de luxe

malgré le recul de -10% des ventes : (vs. 39,7%), soutenu par l'effet mix produits avec les ventes de la gamme Luxury Wireless Audio et les livraisons dans le cadre de l'accord avec une grande maison de luxe Perte d'EBITDA réduite de plus de moitié au 1 er semestre 2024 (+0,5 M€), avant les premiers effets du plan de réduction des coûts au 4 ème trimestre 2024 et plein effet en 2025 (0,8 M€ d'économies en base annuelle)

au 1 semestre 2024 (+0,5 M€), avant les premiers effets du plan de réduction des coûts au 4 trimestre 2024 et plein effet en 2025 (0,8 M€ d'économies en base annuelle) Augmentation de capital de 1,4 M€ réalisée en mars 2024, permettant un horizon de trésorerie jusqu'au 1 er trimestre 2025. La société travaille activement à l'obtention de nouvelles sources de financement afin d'étendre cet horizon de trésorerie

Perspectives

Poursuite de l'élargissement de la gamme Wireless Luxury Audio : succès de la nouvelle enceinte THE PEARL MYUKI commercialisée depuis fin juin 2024 et développement d'un 2 nd produit en 2025

dans le cadre du partenariat, démarré en 2022, avec une grande maison de luxe

: succès de la nouvelle enceinte THE PEARL MYUKI commercialisée depuis fin juin 2024 et développement d'un 2 produit en 2025 dans le cadre du partenariat, démarré en 2022, avec une grande maison de luxe Chiffre d'affaires annuel 2024 attendu en recul, mais progression visée du taux de marge brute sur l'ensemble de l'exercice

Objectif de retour à un EBITDA bénéficiaire en 2025 avec le plein effet du plan de réduction

des coûts

Plouzané, le 25 septembre 2024 – 18h00 – Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB) , société française d'audio haute-fidélité de luxe, publie ses comptes semestriels 2024, arrêtés par le Conseil d'administration le 24 septembre 2024.

Données en K€ (non auditées)

Normes françaises 1 er semestre

2023

(6 mois) 1 er semestre

2024

(6 mois) Variation Chiffre d'affaires 4 012 3 609 -403 Marge brute 1 594 1 782 +188 Taux de marge brute (%) 39,7% 49,4% EBITDA 1 -768 -317 +451 Résultat d'exploitation retraité 2 -1 094 -616 +478 Résultat financier -173 -306 -133 Résultat exceptionnel -15 -105 -90 Impôt sur les sociétés -144 -145 -1 Résultat net -1 283 -1 027 +256

1 L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR).

2 Le résultat d'exploitation retraité inclut le crédit d'impôt recherche (CIR) pour un montant 145 K€ au 30 juin 2024 et 144 K€ au 30 juin 2023.

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL : 3,6 M€

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé de Cabasse s'est établi à 3,6 M€ en repli de -10%, pénalisé par (i) le lancement décalé à fin juin de la nouvelle enceinte THE PEARL MYUKI, qui n'a pas contribué au chiffre d'affaires sur la période (contre une pleine contribution de l'enceinte RIALTO à l'activité un an plus tôt) (ii) une baisse d'activité à l'export due à des stocks élevés chez les distributeurs, principalement aux États-Unis et en Corée du Sud, deux marchés internationaux clés de Cabasse.

Hors ces deux géographies, le chiffre d'affaires semestriel de Cabasse aurait enregistré une croissance de +9% au 1 er semestre 2024.

TAUX DE MARGE BRUTE EN FORTE PROGRESSION AU 1 ER SEMESTRE 2024 : 49,4% (vs. 39,7%)

Au 1 er semestre 2024, Cabasse a réalisé une marge brute de 1,8 M€, en progression de +12% par rapport au 1 er semestre 2023.

Le taux de marge brute s'est ainsi établi à un niveau élevé de 49,4% sur la période, contre 39,7% un an plus tôt et 45,5% sur l'ensemble de l'exercice 2023.

Dans le sillage du 2 nd semestre 2023, cette marge brute élevée témoigne de la montée en gamme de la marque grâce aux ventes au sein de la gamme Luxury Wireless Audio et à la montée en puissance des livraisons pour la grande maison de luxe dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique. Cabasse a signé cet été un nouvel accord visant à développer en 2025 un nouveau produit de luxe pour cette même maison.

EBITDA DE -0,3 M€ À FIN JUIN 2024, EN NETTE AMELIORATION

À mi-exercice, l'EBITDA s'est élevé à -0,3 M€, en amélioration notable +0,5 M€ par rapport à la même période l'an dernier. Cette amélioration est liée à la fois à l'évolution de la marge brute mais également à une maîtrise des charges opérationnelles, alors que les premiers effets du plan de réduction des coûts ne se matérialiseront qu'à compter du 4 ème trimestre 2024, et en 2025 en année pleine. Ce plan de réduction des coûts représentera une économie de charges d'exploitation d'environ 0,8 M€ en année pleine.

Après prise en compte des dotations aux amortissements de 0,3 M€, quasi-stables par rapport à la même période l'an dernier, le résultat d'exploitation retraité [3] s'établit à -0,6 M€, en amélioration de +0,5 M€ par rapport au 1 er semestre 2023.

Après comptabilisation du résultat financier de -0,3 M€, constitué principalement charges d'intérêts des obligations convertibles, de la dette bancaire court et moyen terme, et du résultat exceptionnel de -0,1 M€ lié à la mise en œuvre du plan de réduction des coûts, le résultat net ressort à -1,0 M€, contre -1,3 M€ un an plus tôt.

SITUATION BILANCIELLE AU 30 JUIN 2024

À l'issue des six premiers mois de l'exercice 2024, Cabasse a limité sa variation de trésorerie à -0,4 M€, contre

-2,9 M€ un an plus tôt et -3,3 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2023, comprenant :

-0,6 M€ de cash-flow d'exploitation (vs. -1,0 M€ au 1 er semestre 2023), avec un besoin en fonds de roulement positif (+0,1 M€ de variation du BFR au 1 er semestre 2024) ;

(vs. -1,0 M€ au 1 semestre 2023), avec un besoin en fonds de roulement positif (+0,1 M€ de variation du BFR au 1 semestre 2024) ; -0,5 M€ de flux d'investissements (identique au 1 er semestre 2023), en maintenant les dépenses d'investissements nécessaires au développement de nouveaux produits, dont celui dans le cadre de l'accord avec une grande maison de luxe ;

(identique au 1 semestre 2023), en maintenant les dépenses d'investissements nécessaires au développement de nouveaux produits, dont celui dans le cadre de l'accord avec une grande maison de luxe ; +0,7 M€ de flux de financements (vs. -1,4 M€ au 1 er semestre 2023), composés de +1,0 M€ d'augmentation de capital consécutivement à la levée de fonds réalisée au cours du semestre

(hors 0,3 M€ de compensation de créances) et du désendettement financier de la société pour -0,3 M€.

Au cours du 1 er semestre 2024, Cabasse a réalisé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant total brut de 1,4 M€ (dont 0,3 M€ par compensation de créances du compte courant d'actionnaire de la maison mère VEOM Group) visant à renforcer son bilan et soutenir le développement de sa gamme de produits Luxury Wireless Audio .

À fin juin 2024, les capitaux propres [4] de Cabasse s'élevaient à 2,5 M€, contre 2,2 M€ au 31 décembre 2023, intégrant les obligations convertibles (quasi-fonds propres) à échéance décembre 2027, pour 2,6 M€, avec un cours de conversion de 14,13 €.

À fin juin 2024, Cabasse disposait d'une trésorerie disponible de 0,3 M€ et de dettes financières de 4,2 M€, dont 2,3 M€ de prêts garantis par l'État (PGE).

Données en K€ (auditées)

Normes françaises 31/12

2023 30/06

2024 Données en K€ (auditées)

Normes françaises 31/12

2023 30/06

2024 Actif immobilisé 4 538 4 763 Fonds propres 1 2 196 2 510 Actif circulant 5 476 4 486 Dettes financières 4 326 4 154 dont stocks 3 336 2 955 dont PGE 2 507 2 288 dont créances clients 405 181 Compte courant maison mère 545 311 Disponibilités 693 328 Autres passifs 3 640 2 603 Total Actif 10 707 9 578 Total Passif 10 707 9 578

PERSPECTIVES

Afin de poursuivre l'élargissement de sa gamme de produits Luxury Wireless Audio , Cabasse a lancé, fin juin, THE PEARL MYUKI, la nouvelle enceinte active connectée haute résolution ultra portable et ultra puissante, qui a déjà fait l'objet de plus de 1 M€ de commandes depuis son lancement.

Dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec la grande maison de luxe, le développement d'un second produit pour 2025 a été confirmé cet été.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Cabasse vise un chiffre d'affaires annuel en repli, mais avec une progression du taux de marge brute sous l'effet du mix produits.

En 2025, Cabasse s'est mis en position pour retrouver un EBITDA bénéficiaire, avec le plein effet du plan de réduction des coûts (0,8 M€ d'économies en base annuelle).

Afin d'étendre son horizon de trésorerie au-delà du 1 er trimestre 2025, la société travaille activement à l'obtention de nouvelles sources de financement.

AGENDA FINANCIER 2024

Cabasse reporte la publication de son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024 au 14 novembre 2024 (initialement prévue le 29 octobre 2024).

Publication Date Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024 Jeudi 14 novembre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 4 février 2025 Résultats annuels 2024 Mercredi 23 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio .

Cabasse est détenu à 32% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB.

Plus d'informations sur Cabasse.com

CABASSE

Alain Molinié

Président-Directeur général

investisseurs@cabasse.com ACTUS

Relations investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS

Relations presse

Amaury Dugast

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[3] Le résultat d'exploitation retraité inclut le crédit d'impôt recherche (CIR) pour un montant 145 K€ au 30 juin 2024 144 K€ au 30 juin 2023.

[4] Les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des obligations convertibles (quasi-fonds propres) pour 2 563 K€ au 31 décembre 2023 et 2 562 K€ au 30 juin 2024.