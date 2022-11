CABASSE : Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Plouzané, le 25 novembre 2022 – 18h30 – Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB) , société française d'audio haute-fidélité de luxe annonce avoir conclu le 23 novembre 2022 un contrat de liquidité avec la société de Bourse Gilbert Dupont conforme à la charte AMAFI qui prendra effet le 28 novembre 2022.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des marchés financiers

n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1 er juillet 2021, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise [1] .

Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec Gilbert Dupont, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

50 000 € en espèces.

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio . Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de l'activité de +32% au cours des deux derniers exercices.

Depuis 2014, Cabasse est détenu par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Plus d'informations sur Cabasse.com .

CABASSE

Alain Molinié

Président-Directeur général ACTUS

Relations investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS

Relations presse

Amaury Dugast

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

suspension du contrat : dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée ; à l'initiative de l'émetteur dans certaines situations et en particulier si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.

résiliation du contrat : par l'émetteur, à tout moment, sans préavis et sans indemnité aucune ; par l'animateur, avec un préavis de 30 jours ; le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l'article 10 (équilibre du compte de liquidité), se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat ; par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.



Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77381-cabasse-cp-contrat-liquidite-25112022-vdef.pdf

