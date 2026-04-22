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Cabasse: liquidateur sollicite radiation Euronext Growth, cotation ne reprend pas
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 20:14

* Cabasse engage procédure de radiation de ses actions d’Euronext Growth Paris, cotation suspendue sans reprise. * Décision intervient après conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prononcée par Tribunal de commerce de Montpellier le 20 avril 2026. * Liquidateur doit solliciter « très prochainement » auprès d’Euronext radiation des actions (ISIN FR001400DIY6). * Plan de cession arrêté en faveur de Loewe Technology, maintien activité avec reprise de 24 salariés sur 27. * Cabasse indique que créanciers, actionnaires, porteurs obligataires devraient subir perte intégrale de leur investissement. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Cabasse SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/F198D15AD3ECE27D8397F25CA70010D44F1D1530

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