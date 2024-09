CABASSE : Lancement du Club by Cabasse, le club des actionnaires de la société Cabasse

Suivez toute l'actualité financière et produits de Cabasse et participez

Plouzané, le 17 septembre 2024 – 10h00 – Cabasse (Euronext Growth ® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB) , société française d'audio haute-fidélité de luxe, annonce le lancement du Club by Cabasse , le club des actionnaires de la société Cabasse.

Ouvert à tous, le Club by Cabasse permet de recevoir automatiquement et gratuitement toutes les informations financières et produits de la société et de participer à des webinaires afin d'échanger avec la Direction de Cabasse. Il a pour vocation de nouer une relation de confiance et de proximité entre la société et ses actionnaires, à travers un dialogue plus direct.

COMMENT DEVENIR MEMEBRE DU CLUB BY CABASSE ?

Ouverte à tous les actionnaires (au porteur ou au nominatif), l'adhésion au Club by Cabasse est gratuite à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion.

Il suffit d'être majeur, de posséder au moins une action Cabasse au porteur ou au nominatif et de pouvoir justifier de sa qualité d'actionnaire Cabasse.

Pour vous inscrire et consulter le règlement et les conditions d'adhésion, rendez-vous sur la page du Club by Cabasse , sur le site Investisseurs de Cabasse : www.cabasse-bourse.com .

Les membres du Club by Cabasse pourront :

Pour toute question, vous pouvez contacter le club actionnaires Cabasse par email à l'adresse suivante : Cabasse@actus.fr .

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio .

Cabasse est détenu à 32% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB.

Plus d'informations sur Cabasse.com .

CABASSE

Alain Molinié

Président-Directeur général ACTUS

Relations investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS

Relations presse

Amaury Dugast

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] Ces réductions ne s'appliquent que pour les achats réalisés en direct auprès de la société. Les produits Cabasse sont consultables sur le site internet de Cabasse : www.cabasse.com .