CABASSE GROUP : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 - PERSPECTIVES

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

Amélioration de la marge brute des divisions Cabasse Audio à 51,6% (+240 bp) et Chacon & DIO Home à 43,9% (+100 bp) hors impact de l'inflation des coûts de transport

Bonne maîtrise des charges d'exploitation, mais EBITDA en repli impacté par les coûts de transport et par l'évolution du dollar (compensé par une couverture de change sur achats très favorable au niveau du résultat financier)

Amélioration de +0,3 M€ du résultat net semestriel grâce à l'effet favorable des couvertures de change qui vont se poursuivre au 2 nd semestre

Trésorerie disponible [1] de 1,8 M€ et maintien d'une politique volontariste de stocks (10,5 M€ au 30 juin 2022) afin de prévenir les tensions en matière d'approvisionnements

PERSPECTIVES

Poursuite de la croissance dynamique au 2 nd semestre pour la division Cabasse Audio, avec le lancement de nouveaux produits en complément de la gamme High-End Streaming

Retour progressif à une activité plus soutenue de la division Chacon & DIO Home au 2 nd semestre, portée par les nouvelles gammes de caméras et le déploiement majeur de produits de Sécurité-Vidéo protection pour une enseigne leader en Europe

Amélioration escomptée du taux de marge brute et de la marge d'EBITDA au 2 nd semestre 2022, avec des coûts de transport à des niveaux quasi normalisés

Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes semestriels 2022 (non audités), arrêtés par le Conseil d'administration le 26 septembre 2022.

En K€ - Normes françaises 1 er semestre 2021

(6 mois) 1 er semestre 2022

(6 mois) Exercice 2021

(12 mois) Chiffre d'affaires 13 651 12 405 30 503 Marge brute 5 270 4 789 11 176 % de marge brute 38,6% 38,6% 36,6% EBITDA [2] 308 -567 1 150 EBITDA retraité [3] 308 -284 1 150 % de marge d'EBITDA 2,3% n./a. 3,8% Résultat d'exploitation -513 -1 381 -451 Résultat d'exploitation retraité 3 -513 -1 098 -451 Résultat financier -615 286 -1 033 Résultat d'exceptionnel -62 -87 -124 Impôt sur les sociétés 3 62 353 -11 Résultat net -1 128 -829 -1 619

Activité du 1 er semestre 2022 : 12,4 M€

Au 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Cabasse Group s'est inscrit en repli de -9%, à 12,4 M€, rapport au 1 er semestre 2021 qui constituait un effet de base très exigeant (rappel : +28% de croissance au 1 er trimestre 2021).

La division Chacon & DIO Home , en recul de -16%, a été impactée au 1 er semestre par les perturbations liées au transport de fret mais également par le décalage d'opérations promotionnelles en Europe en raison du contexte géopolitique.

La division Cabasse Audio a renoué avec la croissance au 2 ème trimestre (+8%), une excellente performance commerciale alors que le 2 ème trimestre 2021 constituait une base de comparaison particulièrement exigeante (+85% de croissance au 2 ème trimestre 2021). Malgré des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques persistances, la dynamique de croissance est soutenue par les ventes dynamiques de la gamme THE PEARL et la forte progression des ventes à l'export.

Au 1 er semestre 2022, l'export a ainsi représenté 49% des ventes de Cabasse Audio (contre un peu plus du tiers en 2021).

L'activité de la division Home & Technologies (solutions de connectivité et plateforme logicielle Smart Home Business Platform ) a progressé de +5% au 1 er semestre 2022, période toutefois peu significative du fait de la saisonnalité de cette activité.

Progression des taux de marge brute de Cabasse Audio et Chacon & DIO Home avant impact du transport

Porté par les nouveaux produits et les réajustements tarifaires négociés avec les distributeurs et effectifs depuis le 1 er janvier 2022 permettant d'absorber une partie de la hausse des prix d'achats (composants électroniques et matières premières), les taux de marge brute (avant coûts de transport) des divisions Cabasse Audio et Chacon & DIO Home se sont inscrits en progression au 1 er semestre 2022. La marge brute de Cabasse Audio s'est inscrite à 51,6% (vs. 49,2% au 1 er semestre 2021) et celle de Chacon & DIO Home à 43,9% (vs. 42,9%).

A l'image du 2 nd semestre 2021, les charges liées au transport, et notamment du fret maritime, sont demeurées à un niveau élevé et non normatif sur la période. Ainsi, les coûts de transport des divisions Cabasse Audio et Chacon & DIO Home se sont inscrits en hausse de +26% et +8% par rapport au 1 er semestre 2021.

Après impact des coûts de transport, le taux de marge brute de Cabasse Group s'est finalement élevé à 38,6% au 1 er semestre 2022, stable par rapport au 1 er semestre 2021 (38,6%) et en amélioration notable par rapport au 2 nd semestre 2021 (35,0%).

Avec la normalisation des prix du fret maritime, effective depuis l'été 2022, et les lancements de nouveaux produits prévus au 2 nd semestre, le groupe devrait constater une amélioration de sa marge brute au 2 nd semestre 2022 et au-delà en 2023.

Amélioration de +0,3 M€ du résultat net semestriel

Cabasse Group a enregistré un EBITDA semestriel de -0,6 M€ (l'EBITDA semestriel retraité 2022 incluant le CIR s'élève à -0,3 M€), impacté par le recul du chiffre d'affaires, la hausse des coûts de transport sur la marge brute (-0,2 M€) et l'évolution défavorable de la parité euro/dollar qui fait toutefois l'objet d'une couverture impactant les frais financiers de manière très favorable.

Les charges d'exploitation sont stables par rapport au 1 er semestre 2021 (+2%). Dans le sillage de l'exercice 2021, les synergies industrielles ont permis d'absorber le renforcement de la force commerciale de Cabasse Audio, en France et à l'export.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, stables à 0,8 M€, le résultat d'exploitation ressort à -1,4 M€ (le résultat d'exploitation semestriel retraité 2022 incluant le CIR s'élève à -1,1 M€).

Le résultat financier s'élève à 0,3 M€ au 1 er semestre 2022 (contre -0,6 M€ un an plus tôt), du fait de gains de changes de 0,6 M€ grâce à la politique de couverture euro/dollar mise en place par le Groupe en 2021 pour l'année 2022. Le 2 nd semestre 2022 bénéficiera également des effets de cette couverture.

Le résultat net s'établit à -0,8 M€ au 1 er semestre 2022, en amélioration de +0,3 M€ par rapport au 1 er semestre 2021 (-1,1 M€).

1,8 M€ de trésorerie disponible [4] , poursuite d'une politique volontariste de stocks élevés au 1 er semestre 2022

Au 1 er semestre 2022, la variation de trésorerie de Cabasse Group s'est établie à -1,7 M€, contre -2,7 M€ au 1 er semestre 2021, ainsi ventilée :

-2,7 M€ de cash-flow d'activité , du fait d'une saisonnalité traditionnellement défavorable au 1 er semestre en termes de génération de trésorerie, avec une variation de BFR (besoin en fonds de roulement) de -2,0 M€ (contre -1,4 M€ au 1 er semestre 2021) conséquence d'une politique volontariste de constitution de stocks à un niveau élevé afin de prévenir les tensions en matière d'approvisionnement. Cette variation de BFR devrait s'inverser au 2 nd semestre 2022 sous l'effet de la diminution des stocks et des créances clients ;

- 0,2 M€ de flux d'investissements , en diminution par rapport au 1 er semestre 2021 (-1,0 M€), du fait d'une réduction des CAPEX de -0,2 M€ par rapport au 1 er semestre 2021 et de l'encaissement de 0,6 M€ correspondant à la garantie d'actif et de passif dans le cadre de la cession des activités Lighting à la société Eglo.

+1,2 M€ de flux de financement , avec +2,5 M€ de souscription de dettes financières (dont +1,1 M€ au titre d'un PGE en France), -1,2 M€ de remboursement de divers emprunts bancaires et prêts à taux zéro et -0,1 M€ d'incidence de la variation des taux de change.

Au 30 juin 2022, la position de trésorerie disponible 4 de Cabasse Group s'élevait à 1,8 M€, pour un endettement financier net de 14,9 M€.

Les stocks s'établissaient à un point haut de 10,5 M€ au 30 juin 2022, constitués principalement de produits finis et de composants critiques sécurisés. Les créances clients s'élevaient également à un point haut de 2,2 M€.

ACTIF - En K€

Normes françaises 31/12/21 30/06/22 PASSIF - En K€

Normes françaises 31/12/21 30/06/22 Actif immobilisé 11 761 11 776 Fonds propres [5] 5 979 4 936 Stocks 10 015 10 506 Provisions 413 393 Créances clients 1 876 2 238 Emprunts et dettes financières 15 448 16 723 Autres créances 4 215 3 937 dont Dettes bancaires 8 700 9 216 Trésorerie & autres actifs financiers 4 3 039 1 783 dont PGE 5 547 6 457 dont Avances remboursables & PTZ 1 201 1 050 Dettes fournisseurs 7 095 6 080 Autres passifs 1 971 2 108 Total 30 906 30 240 Total 30 906 30 240

Perspectives

Le groupe confirme ses objectifs annuels 2022 :

Une croissance dynamique de sa division Cabasse Audio sur l'ensemble de l'exercice , qui a commencé à se matérialiser au 2 ème trimestre (+8%), et qui sera portée par l'extension de gamme 2022 avec la commercialisation de deux nouveaux produits innovants, en complément de la gamme actuelle de High-End Streaming, dans les prochaines semaines ;

Le retour progressif à une activité plus soutenue de la division Chacon & DIO Home , qui bénéficie des lancements de nouveaux produits pour la Smart Home , avec notamment deux nouvelles caméras WiFi sans-fil d'extérieur fonctionnant en complète autonomie grâce à des batteries solaires, et du déploiement d'un parc important de produits de Sécurité-Vidéo protection, commercialisé en marque distributeur pour une grande enseigne européenne ;

Une amélioration du taux de marge brute , avec (i) la contribution croissante des nouveaux produits technologiques et un mix d'activité favorable lié à la croissance de Cabasse Audio , (ii) le retour effectif depuis l'été 2022 à des niveaux normatifs des coûts de transport et (iii) l'impact des augmentations annuelles des prix de ventes effectives depuis le 1 er janvier 2022 ;

Un EBITDA en amélioration , tirant parti de l'amélioration de la marge brute et d'une structure de coûts qui reste maîtrisée. Compte tenu des tensions tarifaires sur les prix d'achat et du niveau élevé des coûts du transport au 1 er semestre 2022, l'ambition de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA devrait plutôt atteint en 2023 plutôt qu'au 2 nd semestre 2022.

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 7 novembre 2022 Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 2022 2 février 2023 Résultats annuels 2022 19 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] dont autres actifs financiers pour 380 K€ au 30 juin 2022

[2] L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat d'exploitation avant effet des dotations aux amortissements des immobilisations, et avant effet des dotations et reprises de provisions pour risques et charges

[3] En 2021, Cabasse Group présentait le crédit d'impôt recherche (CIR) en tant que subvention, et donc comptabilisé à ce titre dans l'EBITDA et le résultat d'exploitation. Au 1 er semestre 2021, le montant du CIR comptabilisé en subvention s'élevait ainsi à 293 K€. Au 1 er semestre 2022, le CIR (d'un montant de 283 K€) est présenté en produit d'impôt sur les sociétés. A méthode comptable équivalente, l'EBITDA retraité du 1 er semestre 2022 se serait établi à -284 K€ et le résultat d'exploitation retraité à -1 098 K€.

[4] dont autres actifs financiers pour 380 K€ au 30 juin 2022

[5] les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 2 351 K€ au 31 décembre 2021 et 2 351 K€ au 30 juin 2022.

