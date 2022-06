CABASSE GROUP : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 31 MAI 2022

Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social au 31 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits

de vote théoriques Nombre de droits

de vote exerçables 31 mai 2022 2 577 033 3 126 311 3 102 283

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74897-05-cabasse-group_actions_ddv_31052022.pdf

