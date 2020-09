CABASSE GROUP (ex AWOX) : AMÉLIORATION DES RÉSULTATS FINANCIERS AU 1ER SEMESTRE 2020 MALGRÉ LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Progression de la marge brute de 80 points de base à 35,1% grâce aux nouveaux produits technologiques innovants et connectés de la division Chacon & DIO Home

Croissance de l'EBITDA et du résultat d'exploitation malgré la crise sanitaire, portée par les synergies groupe et les mesures de réduction de coûts

Solidité financière avec 5,4 M€ de trésorerie disponible à fin juin (avant cession pour 3 M€ des activités retail de lighting connecté postérieurement à la clôture du semestre)

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes semestriels 2020, arrêtés par le Conseil d'administration le 29 septembre 2020. Consécutivement au transfert de la cotation des titres Cabasse Group sur le marché Euronext Growth à Paris, le groupe applique désormais le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés, et ce dès la publication des comptes semestriels au 30 juin 2020 (non audités). Les données comparatives liées au 1er semestre de l'exercice 2019, initialement établies et publiées en normes IFRS, ont été corrigées puis retraitées selon les normes comptables françaises. Un tableau de passage entre les comptes publiés en normes IFRS, les comptes IFRS corrigés et les comptes convertis en normes françaises est consultable dans le Rapport semestriel 2020 (note 4) disponible sur l'espace investisseurs du site internet de Cabasse Group (www.cabassegroup-bourse.com), rubrique Documents.

Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée sera déconsolidée des comptes du groupe à compter de cette date. En conséquence les comptes consolidés du 1er semestre 2020 incluent ce périmètre cédé mi-septembre.

En K€ S1 2019 publié

(normes IFRS) S1 2019 retraité

(normes françaises) S1 2020

(normes françaises) Variation

S1 2020 vs. S1 2019 retraité Chiffre d'affaires 14 179 14 205 11 808 -2 397 Marge brute 4 920 4 875 4 147 -728 % de marge brute 34,7% 34,3% 35,1% EBITDA1 (65) (429) (343) +86 Résultat d'exploitation (1 996) (1 617) (1 395) +222 Résultat financier (506) (298) (286) +12 Résultat d'exceptionnel (203) (132) (119) +13 Résultat net (2 580) (1 812) (1 717) +95

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat d'exploitation avant effet des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles et écarts d'acquisition, et avant effet des dotations et reprises de provisions pour risques et charges.

Résistance de l'activité au 1er semestre 2020 avec un rebond au mois de juin

Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 11,8 M€, en repli de -17% par rapport au 1er semestre 2019.

Le groupe a su faire preuve d'une bonne résistance alors que la fermeture des réseaux de distribution physique dans de nombreux pays pendant le confinement à compter de mi-mars a fortement pénalisé les activités du groupe en Europe pendant deux mois. Par la suite, le mois de juin a été marqué par une reprise progressive de l'activité, avec un retour de la croissance pour toutes les divisions, et un retour à la normale des activités sur la fin du semestre.

La division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires en recul de -21% sur la période, impacté par la fermeture partielle ou totale des points de vente physique de la GSB (Grande Surface de Bricolage) et GSS (Grande Surface Spécialisée) pendant près de deux mois. Au cours du mois de juin, la division a toutefois réalisé une croissance mensuelle de près de +40%.

La division Cabasse Audio a réalisé un chiffre d'affaires semestriel en croissance de +8%, limitant l'impact de la crise grâce au succès de la gamme d'enceintes connectées actives haute-définition, THE PEARL et THE PEARL AKOYA.

Enfin, la division Home & Technologies, en recul de -23% sur l'ensemble du semestre, a renoué avec un niveau d'activité plus soutenu au 2ème trimestre, après un début d'année fortement pénalisé par la mise sur le marché décalée de la nouvelle génération de modules de lighting.

Progression de 80 bp du taux de marge brute et bonne résistance de l'EBITDA au 1er semestre 2020

La marge brute s'est élevée à 4,1 M€ au 1er semestre, en repli limité de -15% sur la période. Le taux de marge brute ressort ainsi à 35,1% contre 34,3% un an plus tôt, porté par les premières commercialisations de produits technologiques innovants et connectés de la division Chacon & DIO Home.

L'EBITDA ressort à -343 K€ au 1er semestre 2020, en amélioration (+86 K€) par rapport au 1er semestre 2019.

Cabasse Group a su tirer parti de sa maîtrise drastique des coûts, avec notamment un recul de -20% des services et charges externes lié aux synergies groupe consécutives au rachat de Groupe Chacon, associée à la mise en œuvre au 2ème trimestre des dispositifs de soutien économique et financier aux entreprises, principalement le dispositif d'activité partielle. Ces deux facteurs, qui ont représenté un montant total d'économies de l'ordre de 800 K€ sur les charges d'exploitation, ont ainsi permis de limiter l'impact du choc d'activité de la crise sanitaire.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions sont en légère diminution au 1er semestre 2019 à 1,1 M€, conduisant à un résultat d'exploitation de -1,6 M€, en progression de +222 K€ sur la période.

Après prise en compte du résultat financier de -286 K€, constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts de la dette financière, et du résultat exceptionnel de -119 K€, le résultat net part du groupe ressort à -1,7 M€ au 1er semestre 2020, contre -1,8 M€ un an plus tôt.

5,4 M€ de trésorerie disponible au 30 juin 2020

ACTIF - En K€ 31/12/19 retraité

(normes françaises) 30/06/20 PASSIF - En K€ 31/12/19 retraité

(normes françaises) 30/06/20 Actif immobilisé 13 175 12 571 Fonds propres1 8 048 5 904 Stocks 10 491 9 343 Provisions 588 523 Créances clients 2 212 1 324 Emprunts et dettes financières 13 674 17 347 Autres créances 4 247 2 967 dont Emprunts et découverts bancaires 11 283 15 292 Trésorerie 3 133 5 372 dont Avances remboursables 1 035 649 dont Prêt à taux zéro 1 260 1 260 Dettes fournisseurs 8 571 5 651 Autres passifs 2 376 2 152 Total 33 257 31 578 Total 33 257 31 578

1 les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 3 391 K€ au 31 décembre 2019 et 2 351 K€ au 30 juin 2020.

La position de trésorerie disponible de Cabasse Group s'est renforcée de +2,2 M€ au 30 juin 2020, pour s'établir à 5,4 M€ à fin juin 2020.

Dans le cadre des mesures de soutien financier aux entreprises, Cabasse Group a obtenu au cours du 1er semestre 4,4 M€ de financements bancaires, dont seulement 3,9 M€ ont été mobilisés, sous forme de prêt garantis par les États en France et en Belgique pour lui permettre de faire face à la crise.

Le différentiel de 1,7 M€ a été affecté au financement du cycle opérationnel de la société, à hauteur de 1,3 M€, et au financement des investissements courants (CAPEX) à hauteur de 0,4 M€.

Au 30 juin 2020, les dettes bancaires s'établissaient à 17,3 M€, dont 3,9 M€ liés à ces financements garantis. L'endettement financier net à mi-exercice s'établissait ainsi à 12,0 M€ contre 10,5 M€ à fin 2019.

Postérieurement à la clôture du semestre, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs). Le produit de cette cession, d'un montant de 3 M€, contribue à renforcer la structure financière et les fonds propres du groupe et le dote de nouveaux moyens pour poursuivre son développement dans l'univers de la Smart Home.

Perspectives

Consécutivement à la cession mi-septembre des activités retail de lighting connecté (rappel : le périmètre cédé représentait en 2019 un chiffre d'affaires de 2,5 M€ et une perte d'EBITDA de -738 K€), Cabasse Group poursuit sa feuille de route basée sur l'accroissement des synergies technologiques entre ses activités, à partir de sa plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform, et l'accélération des synergies industrielles grâce à ses équipes basées à Montpellier et à Singapour.

Le groupe continue également ses développements de nouveaux produits avec la mise sur le marché d'ici la fin de l'année 2020, par division :

Chacon & DIO Home : de nouveaux produits pour adresser le segment de la sécurité (vidéo protection) et correspondants aux nouveaux usages des consommateurs, tels des modèles de sonnette connectée (audio et vidéo), accessible à un prix grand public, ou des caméras connectées à la plateforme logicielle du groupe permettant notamment un pilotage à partir d'une application unique ou à la voix (Google Voice, Amazon Alexa). Tous ces produits contribueront à l'accroissement des marges de la division grâce aux innovations technologiques apportées par le groupe ;

Cabasse Audio : commercialisation prochaine d'un nouveau produit, dans la continuité du succès des enceintes connectées haut de gamme THE PEARL et THE PEARL AKOYA, permettant à la division audio d'accélérer sa croissance sur la fin de l'année.

Le groupe confirme son ambition d'atteindre une marge d'EBITDA cible de 10% à horizon 2022.

Agenda financier

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Cabasse Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

