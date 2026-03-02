 Aller au contenu principal
Cabasse, Engie, SES... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 02/03/2026 à 09:17

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM a annoncé avoir pris acte de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne et confirmant une décision de la Commission européenne du 17 mars 2017. Cette décision à l'encontre de 13 opérateurs de fret, dont les sociétés du Groupe Air France, KLM et Martinair a été rendu pour des pratiques passées considérées comme anticoncurrentielles dans le secteur du fret aérien.

Artea

Artea a dévoilé un chiffre d'affaires de 58,2 millions d'euros sur l'exercice 2025, en repli de 41,81%. Dans le détail, les revenus promoteur sont en baisse de 52,52%, à 38,2 millions d'euros, tandis que les revenus récurrents immobiliers ont augmenté de 2,35%, à 20 millions d'euros. Cette progression intègre des revenus fonciers nets en baisse de 4,67%, en raison de cessions et des revenus de service en croissance de 7,58%, portés par la dynamique des activités de gestion locative.

Cabasse

Confrontée à des difficultés financières croissantes, la société française Cabasse a déposé une demande de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Montpellier. Le spécialiste de l'audio haute-fidélité de luxe Cabasse a déposé une déclaration de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire. En cause : une nette dégradation de l'activité, liée notamment à des difficultés d'approvisionnement auprès de fournisseurs asiatiques clés. Ces tensions ont conduit à un durcissement des conditions de règlement, plaçant l'entreprise dans une situation financière intenable.

DBV Technologies

A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce jour en immunothérapie des allergies alimentaires.

Dékuple

Dékuple, le spécialiste européen de la communication et du data marketing, a connu un ralentissement de son activité au quatrième trimestre avec des revenus en hausse de 8,1%, à 67,4 millions d'euros, contre +13,6%, à 57,7 MEUR trois mois plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 11,4%, à 242,6 MEUR. Dans le détail, les ventes du marketing digital ont augmenté de 17,2%, à 110,4 MEUR. En revanche, l'activité magazines a reculé de 6,7%, 62,2 MEUR, et celle de l'assurance a fléchi de 4%, à 7,8 MEUR.

Engie

Engie lance une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, afin de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité au Royaume-Uni.Le produit net de l'augmentation de capital contribuera au maintien de la notation de crédit strong investment grade d'Engie, conformément à son engagement. L'Etat, via l'agence des Participations de l'Etat, qui détient actuellement environ 23,6% du capital d'Engie, ne participera à l'augmentation de capital.

Ipsos

Le groupe d'études de marché réduit sa participation dans Ipsos Comcon LLC à 20%, à la suite d'une évolution du cadre réglementaire russe. La filiale, qui représente environ 2% du chiffre d'affaires mondial, sera déconsolidée des comptes à compter du 1er janvier 2026.

LDC

Le groupe LDC annonce une augmentation de capital réservée à la société SOCCAD 2, qui regroupe des cadres salariés de l'entreprise. Cette augmentation de capital a pour objet de mettre en place pour lesdits cadres un instrument attractif d'accès au capital social destiné à favoriser leur investissement personnel et financier. Il s'agit d'une augmentation de capital social en numéraire d'un montant maximal de 80 000 euros par l'émission de 400 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 EUR à libérer en numéraire et dont la souscription serait réservée à la société SOCCAD 2.

Nexans

Nexans a dévoilé la démission d'Oscar Hasbún Martínez de son mandat d'administrateur, avec effet au 20 mai prochain. En outre, ce départ implique également la fin de ses fonctions de président du comité stratégique et de développement durable. Cette démission s'inscrit dans le contexte de la réduction de la participation d'Invexans Limited dans le capital de Nexans.

Orange

La division entreprise du Groupe Orange et Tech Mahindra ont annoncé l'ouverture de négociations exclusives en vue de conclure un partenariat stratégique de cinq ans, sans prise de participation. L'objectif est d'accélérer la transformation numérique de bout en bout des clients Entreprise à l'échelle mondiale, avec un accent sur l'IA, l'automatisation et les plateformes numériques sécurisées.

SES

L'opérateur de satellites a fait état de résultats 2025 en nette hausse, portés par l'intégration d'Intelsat. Le chiffre d'affaires a progressé de 31,3% en données publiées et de 33,9% à taux de change et périmètre constants, à 2,63 milliards d'euros, en ligne avec le consensus et dans la fourchette de 2,6 à 2,7 MdEUR visée par le groupe.

Thermador Groupe

Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire dévoilera ses résultats annuels.

Tikehau Capital

Le gestionnaire d'actifs indique avoir intégrer l'indice MSCI World Small Cap depuis la clôture des marchés du 27 février 2026, à l'issue de la dernière révision trimestrielle des indices MSCI.

