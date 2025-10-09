Cabaletta bondit après les premiers résultats d'une thérapie cellulaire pour une maladie cutanée auto-immune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Cabaletta Bio CABA.O font un bond de 25,1 % à 2,95 $

** La société a testé un nouveau traitement cellulaire appelé rese-cel pour le pemphigus vulgaire, une maladie auto-immune rare qui provoque des cloques douloureuses sur la peau et les muqueuses

** Dans le cadre d'un essai préliminaire de petite envergure, trois patients atteints de formes graves et résistantes au traitement ont reçu le traitement

** Deux des patients ont vu leurs symptômes disparaître presque complètement et les trois ont pu arrêter d'utiliser d'autres médicaments immunosuppresseurs ou réduire leur utilisation de stéroïdes

** La thérapie a également montré une forte expansion cellulaire sans préconditionnement - un processus habituellement requis pour préparer le corps à la thérapie cellulaire

** La société a également confirmé que ses essais pour d'autres maladies telles que le lupus, la myosite, la sclérodermie et la myasthénie grave sont en cours de recrutement

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 9,9 % depuis le début de l'année