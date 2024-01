CA Indosuez Wealth AM a franchi le cap des 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion

(AOF) - CA Indosuez Wealth (Asset Management) célèbre ses 10 ans en 2024 et annonce avoir franchi le cap des 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Ce cap atteint en 2023 résulte du choix stratégique de placer la gestion d’actifs, via des fonds luxembourgeois, au cœur de l’offre proposée par le réseau international du groupe Crédit Agricole à ses clients. En 2024, CA Indosuez Wealth AM va poursuivre son partenariat stratégique avec la banque d'investissement du groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) à travers des stratégies de dettes privées.

Le groupe va aussi renforcer son positionnement en tant que société de gestion de premier plan, en déployant son offre d'asset servicing auprès de ses partenaires à l'international, en lançant de nouveaux véhicules notamment de type SCR sur le marché espagnol.