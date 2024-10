CA Indosuez élargit son offre d’investissement dans l’art

(AOF) - Indosuez offre désormais à ses clients possibilité de négocier sur le marché ARTEX Global Markets, marché réglementé sur lequel sont négociées des actions d'oeuvres d'art. "Les investisseurs considèrent de plus en plus l'art comme une classe d'actifs à part entière, en complément des actifs financiers traditionnels, et certains de nos clients intègrent l'art dans leurs stratégies de diversification", a déclaré Pierre Prebet, directeur marketing et du développement commercial chez Indosuez Wealth Management France.

Avant d'ajouter : "nous sommes heureux d'offrir une opportunité unique d'investir dans des actions d'oeuvres d'art emblématiques dans un environnement réglementé, liquide et sécurisé, ajoutant ainsi une nouvelle dimension aux portefeuilles de nos clients".