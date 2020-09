Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CA CIB place 3,1% de Carrefour liés à des opérations de Groupe Arnault Reuters • 14/09/2020 à 18:21









CA CIB PLACE 3,1% DE CARREFOUR LIÉS À DES OPÉRATIONS DE GROUPE ARNAULT PARIS (Reuters) - Crédit agricole CIB a annoncé lundi lancer la cession de près de 25 millions d'actions Carrefour, soit environ 3,1% du capital, détenues en couverture d'opérations dérivées conclues avec une filiale de Groupe Arnault, dans le cadre du dénouement de ces opérations. La cession s'effectuera par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le dénouement de ces opérations dérivées ne modifie pas la détention directe et indirecte de Groupe Arnault en actions Carrefour (hors dérivés) qui représente 5,5% du capital et 8,5% des droits de vote, précise CA CIB. "Groupe Arnault et ses filiales demeurent ainsi des actionnaires significatifs de Carrefour et ont rappelé leur soutien à la stratégie mise en oeuvre par son Président", ajoute la banque dans un communiqué. (Marc Angrand)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.38% CARREFOUR Euronext Paris -0.51%