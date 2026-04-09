C4 Therapeutics progresse alors que Roche signe un accord d'un milliard de dollars pour un médicament contre le cancer

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9 avril -

** Les actions de C4 Therapeutics CCCC.O augmentent d'environ 8 % à 3,13 $ avant bourse

** La société de biotechnologie déclare avoir signé une collaboration avec le fabricant suisse de médicaments Roche

ROPC.S pour développer de nouveaux médicaments contre le cancer dans le cadre d'un accord prévoyant des paiements potentiels de plus d'un milliard de dollars

** Elle ajoute qu'elle recevra 20 millions de dollars d'avance et qu'elle est éligible à des paiements d'étape et à des redevances liés au succès du partenariat

** Elle travaillera avec Roche sur des médicaments qui décomposent les protéines nocives liées au cancer, visant à s'attaquer aux tumeurs difficiles à traiter - CCCC

** Ajoute que Roche dirigera les essais et le lancement commercial éventuel, C4 Therapeutics concevra les candidats-médicaments

** L'accord s'appuie sur un partenariat qui a débuté en 2016

** A la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 52% depuis le début de l'année