C4 Therapeutics et Roche élargissent leur partenariat avec un nouvel accord sur le cancer d'une valeur de plus d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

C4 Therapeutics CCCC.O a déclaré jeudi avoir conclu avec le fabricant suisse de médicaments Roche

ROPC.S un accord portant sur la recherche et le développement d'un type de médicament contre le cancer qui pourrait valoir plus d'un milliard de dollars.

* Les deux entreprises collaboreront sur deux programmes de développement de conjugués dégradeur-anticorps contre des cibles oncologiques non divulguées et exclusives à l'accord.

* Les conjugués dégradeur-anticorps (DAC) constituent une classe émergente de thérapies anticancéreuses qui associent la conjugaison anticorps-médicament à la technologie de dégradation ciblée des protéines.

* Roche sera responsable de l'avancement des candidats DAC dans le développement préclinique et clinique, ainsi que de leur commercialisation.

* C4T recevra un paiement initial de 20 millions de dollars pour les deux programmes. Si Roche exerce son option pour une troisième cible, C4T recevra un paiement supplémentaire.

* C4T est également en droit de recevoir plus d'un milliard de dollars en paiements d'étape liés à la découverte, à la réglementation et à la commercialisation, et a droit à des redevances progressives sur les ventes futures.

* L'accord marque la troisième collaboration entre les deux entreprises et prolonge une relation qui a débuté en 2016.