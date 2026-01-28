 Aller au contenu principal
C3 AI progresse après la publication d'un rapport indiquant que des discussions de fusion sont en cours avec Automation Anywhere
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'IA d'entreprise C3 AI AI.N ont bondi de 16,7 % à 14,70 $ avant le marché

** La société est en pourparlers pour fusionner avec la société de logiciels Automation Anywhere, a rapporté The Information mardi

** Si l'accord se concrétise, Automation Anywhere rachèterait C3.AI et entrerait en bourse - The Information

** C3 AI et Automation Anywhere n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters, et Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information

** Reuters avait rapporté en exclusivité l'année dernière que C3 AI explorait une vente potentielle après que le fondateur Thomas Siebel ait quitté son poste de directeur général

** L'action de C3 AI a perdu plus de 60 % de sa valeur en 2025

C3.AI RG-A
12,600 USD NYSE -2,51%
