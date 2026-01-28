 Aller au contenu principal
C3.AI est en pourparlers pour fusionner avec l'entreprise de logiciels Automation Anywhere, selon The Information
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 07:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement du descripteur de l'entreprise dans le titre et le paragraphe 1)

Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle pour entreprises C3.AI AI.N est en pourparlers pour fusionner avec la société de logiciels Automation Anywhere, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

Si l'opération se concrétise, Automation Anywhere achèterait C3.AI et s'introduirait en bourse en conséquence, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. C3.AI et Automation Anywhere n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

C3, dont le siège est en Californie, propose une plateforme qui permet à ses clients, dont l'armée de l'air américaine, de développer et d'exploiter des applications d'IA à grande échelle. Ses outils d'IA sont utilisés dans l'ensemble du gouvernement américain ainsi que dans les secteurs de l'énergie et de la fabrication.

Automation Anywhere développe des logiciels pour automatiser les tâches répétitives. Des investisseurs privés ont évalué la société à 6,8 milliards de dollars en 2019, selon le rapport de The Information.

Reuters a rapporté en exclusivité à la fin de l'année dernière que C3.AI explorait une vente potentielle , entre autres options, après que son fondateur Thomas Siebel a quitté son poste de directeur général.

L'action de C3.AI a chuté de plus de 59 % au cours de l'année écoulée en raison de la détérioration des performances financières et de l'incertitude quant à sa stratégie et à son leadership.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

C3.AI RG-A
12,600 USD NYSE -2,51%
