C3 AI en hausse alors que Siebel reprend ses fonctions de directeur général et annonce des chiffres d'affaires préliminaires encourageants pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de C3 AI ( AI.N ), fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle pour les entreprises, progressent de 2,3 % à 9,70 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce que Thomas Siebel reprend ses fonctions de directeur général à compter du 8 mai, après avoir démissionné de son poste de directeur général pour des raisons de santé

** “Bien que ma vue reste altérée, elle s'améliore. Les problèmes de santé que j'ai rencontrés en 2025 sont en grande partie résolus”, déclare Siebel dans un communiqué

** Le chiffre d'affaires préliminaire du quatrième trimestre s'élève à 51,6 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 50,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 30% depuis le début de l'année