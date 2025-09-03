 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
C3.ai dégringole après le retrait de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du fabricant de logiciels d'intelligence artificielle C3.ai AI.N chutent de 13,5 % à 14,44 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare qu'elle retire ses précédentes prévisions pour l'année fiscale 2026

** C3.ai s'attend à ce que le chiffre d'affaires total du T2 soit compris entre 72 et 80 millions de dollars, contre 100,71 millions de dollars estimés, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires total de 70,3 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 94,6 millions de dollars estimés

** C3.ai annonce une perte ajustée de 37 cents par action pour le premier trimestre, contre une perte estimée à 20 cents par action

** La société annonce la nomination de Stephen Ehikian au poste de directeur général, à compter du 1er septembre

** C3.ai ajoute qu'elle fournira des prévisions pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 et pour l'ensemble de l'exercice 2026 lorsqu'elle annoncera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 51,5 % depuis le début de l'année

