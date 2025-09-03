C3.ai dégringole après le retrait de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du fabricant de logiciels d'intelligence artificielle C3.ai AI.N chutent de 13,5 % à 14,44 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare qu'elle retire ses précédentes prévisions pour l'année fiscale 2026

** C3.ai s'attend à ce que le chiffre d'affaires total du T2 soit compris entre 72 et 80 millions de dollars, contre 100,71 millions de dollars estimés, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires total de 70,3 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 94,6 millions de dollars estimés

** C3.ai annonce une perte ajustée de 37 cents par action pour le premier trimestre, contre une perte estimée à 20 cents par action

** La société annonce la nomination de Stephen Ehikian au poste de directeur général, à compter du 1er septembre

** C3.ai ajoute qu'elle fournira des prévisions pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 et pour l'ensemble de l'exercice 2026 lorsqu'elle annoncera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 51,5 % depuis le début de l'année