C3.ai chute après le retrait de la prévision de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du fabricant de logiciels d'intelligence artificielle C3.ai AI.N chutent de 10,7 % à 14,90 $ dans les échanges avant bourse

** La société retire ses prévisions pour l'année fiscale 26, tandis que les revenus du premier trimestre de 70,3 millions de dollars manquent les estimations de 94,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société nomme Stephen Ehikian au poste de directrice générale, tandis que l'ancien directeur général Thomas Siebel reste président exécutif

** Siebel déclare que les résultats du premier trimestre sont "totalement inacceptables" et les attribue à deux facteurs: la réorganisation de la direction des ventes et des services et des problèmes de santé imprévus

** D.A. Davidson déclare que "La société est confrontée à des risques d'exécution liés à la transition de son activité d'un modèle de tarification basé sur l'abonnement à un modèle basé sur la consommation"

** 3 des 16 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 6 à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 23 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 51,6 % depuis le début de l'année