C3.ai chute après de faibles résultats trimestriels préliminaires
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions du fabricant de logiciels d'intelligence artificielle C3.ai AI.N chutent de près de 27 % à 16,08 $ en avant-première

** D.A.Davidson rétrograde l'action de "neutre" à "sous-performance" et réduit les prévisions à 13 $ contre 25 $, soit une baisse de 41 % par rapport à la clôture de vendredi

** Cite les résultats préliminaires d'AI , qui ont été bien inférieurs aux prévisions, ainsi qu'une organisation des ventes et des services restructurée avec un nouveau leadership régional

** C3.ai est en train de trouver un successeur au directeur général Tom Siebel, d'autres perturbations sont à l'horizon... les tendances commerciales sont susceptibles d'empirer avant de s'améliorer - D.A.Davidson

** La note moyenne de 16 analystes est "hold"; le PT médian est de 27,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de vendredi, les actions ont baissé de près de 36% depuis le début de l'année

