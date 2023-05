C’est quoi le risque systémique en finance ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les récentes turbulences du secteur bancaire, notamment avec la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank, la chute de Crédit Suisse et son rachat par UBS, ainsi que les​ incertitudes autour de Deutsche Bank, ont fait resurgir le risque de crise systémique comparable à la crise financière et économique observée en 2007/2008.

Revenons dans cet article sur la notion de risque systémique en finance, sur la façon dont il peut impacter les décisions des différents agents économiques, ainsi que sur la manière de s'en protéger.

Risque systémique : définition

Le risque systémique en finance correspond à un risque que les perturbations et les turbulences observées dans une partie d'un système financier puisse rapidement se propager à d'autres parts ou d'autres établissements dudit système financier, impactant au final le système financier de manière généralisée, puis l'économie dans son ensemble.

Le risque systémique est un risque inhérent au système financier mondial, qui est souvent dû à la concentration des risques et à l'interconnexion des économies d'aujourd'hui, peut être causé par différents facteurs endogènes ou exogènes comme un bank run, des catastrophes naturelles, des scandales, des crises politiques ou encore des guerres.

Risque systémique : exemple

L'exemple le plus récent et le plus marquant de cette situation est le krach des prêts immobiliers aux États-Unis en 2008 (crise des subprimes). Cette crise immobilière s'est rapidement propagée au système économique et financier local et mondial.

Les faillites bancaires, les licenciements massifs, la panique de la population concernant la sécurité de ses dépôts bancaires, les difficultés d'obtenir des liquidités ou des lignes de crédit entre établissements financiers, la chute des bourses et autres ont touché tous les secteurs d'activité, entraînant une crise économique globale.

Risque systémique et conséquence sur le comportement des agents économiques

La dégradation soudaine de la stabilité financière ou des conditions financières globales, entraînant souvent un risque systémique, est généralement dû à une panique bancaire dans laquelle le comportement des agents économiques joue un rôle clé.

Le risque perçu entraîne un comportement rationnel qui accélère pourtant les déséquilibres et entraîne une dégénération rapide de la situation : les clients ont en effet tendance à retirer massivement leur argent en très peu de temps avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils perdent tout.

Les établissements financiers se retrouvent alors dans des situations délicates s'ils n'ont pas assez anticipé et qu'ils n'ont pas assez de liquidités pour répondre à la forte et soudaine demande de cash.

L'assèchement des liquidités peut affecter le marché interbancaire à cause de l'importante interconnexion existante dans ce secteur entre les différents acteurs et marchés. Les réactions en chaîne des effets négatifs sur d'autres secteurs d'activité peuvent entraîner une crise générale et avoir de lourdes conséquences sur une économie.

Risque systémique : comment s'en prémunir ?

Après chaque grande crise globale, les gouvernements, les banques centrales et les régulateurs renforcent les mécanismes de surveillance et les régulations pour éviter au maximum le risque systémique en finance et être en mesure de mieux le détecter. De plus, ils ont aussi mis en place des mécanismes de résolution pour une meilleure gestion des crises financières et une meilleure prévention du risque systémique.

Depuis la crise financière de 2007/2008 par exemple, de nombreuses réglementations ont été mises en place, qu'elles concernent le secteur bancaire, les marchés financiers ou les produits financiers, pour exiger des actions concrètes d'établissements financiers pour que cette situation ne se reproduise plus.

​​Le but est ainsi d'obtenir une meilleure stabilité financière et de s'assurer que certaines pratiques de gestion des risques soient adoptées et appliquées (plus grande transparence des activités et des produits financiers, meilleur partage des informations, renforcement des fonds propres, etc.).

En tant qu'investisseur, il est difficile d'anticiper un risque systémique et de s'en prémunir. Il existe cependant quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place comme bien diversifier votre portefeuille d'investissements.

Évitez de vous concentrer sur une seule entreprise, un secteur spécifique ou un pays particulier en investissant dans plusieurs industries qui ne sont pas nécessairement corrélées.

Pensez aussi à vous exposer à des pays et à des économies autres que la vôtre. En investissant dans des marchés internationaux, vous pourrez profiter d'opportunités différentes en fonction du cycle économique et à des perspectives de croissance du pays en question. De plus, en cas de crise systémique, les pays peuvent être touchés différemment, ce qui pourrait mieux vous protéger dans certains cas. Avec les marchés étrangers, vous pouvez aussi investir dans différentes devises.

Vous pouvez également ajouter différentes catégories d'actifs à votre portefeuille pour mieux diversifier le risque de vos placements. L'or est par exemple un métal précieux particulièrement apprécié pour son côté valeur refuge en cas de crise ou d'incertitudes sur la santé économique globale.