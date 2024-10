Il conclut : "Dans l'ensemble, cela ne modifie pas la trajectoire attendue de la politique monétaire. La BCE a déjà prévu une reprise temporaire de l'inflation lors de sa réunion d'octobre, et la croissance est toujours orientée à la baisse car elle a été soutenue par des éléments ponctuels au troisième trimestre".

(AOF) - Sur l'inflation en zone euro pour le mois d'octobre, Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions souligne que l'inflation globale s'est accélérée un peu plus que prévu, augmentant de 2 % en glissement annuel contre 1,7 % le mois dernier. "C'est principalement l'Allemagne qui est responsable de cette hausse, notamment en raison des prix de l'énergie. L'inflation en France et en Espagne a également légèrement augmenté", poursuit-il.

"C'est principalement l'Allemagne qui est responsable de la hausse de l'inflation" (ABN Amro IS)

