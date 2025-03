"C'est enfin une bonne nouvelle pour l'économie américaine" (ABN Amro IS)

(AOF) - " L'IPC global s'est révélé plus faible que prévu, à 2,8 % en glissement annuel, tandis que l'inflation sous-jacente a également reculé à 0,2 % en glissement mensuel. Une fois de plus, les prix du logement ont été le principal facteur de la hausse de ce mois-ci, bien que l'inflation des services ait montré des signes de ralentissement", a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro IS, après les données sur l'inflation américaine du mois de février.

"C'est enfin une bonne nouvelle pour l'économie américaine, qui a connu une dynamique économique négative depuis le début de l'année", relève-t-il.

Le directeur des investissements d'ABN Amro IS souligne que ce chiffre est également encourageant pour la Fed, car il atténue les récentes pressions alors que les anticipations d'inflation avaient commencé à augmenter.

"Selon nous, ce chiffre ne modifiera pas la trajectoire de la Fed, qui devrait rester en pause. Toutefois, il devrait permettre à la banque centrale d'aborder la réunion de la semaine prochaine avec plus de confiance", conclut ABN Amro IS.