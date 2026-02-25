ByteDance vaudrait 550 milliards de dollars
Il s'agit de la première opération de ce type depuis que l'administration Trump a autorisé, en janvier, la cession des activités américaines de TikTok, filiale du groupe chinois. Cette transaction marquerait un bond de 66% par rapport au rachat d'actions de l'an dernier, qui valorisait ByteDance à plus de 330 milliards de dollars, et une hausse de 15% par rapport à une opération sur le marché secondaire en novembre, conclue sur une base de 480 milliards.
ByteDance est un groupe technologique chinois dont l'actif central est TikTok (et sa version chinoise Douyin), complété par des plateformes de contenu comme Toutiao, l'éditeur vidéo CapCut et des activités dans la musique, le jeu vidéo et l'e-commerce. Le groupe développe aussi ses propres technologies d'intelligence artificielle et les commercialise via BytePlus, tout en opérant des outils professionnels comme Lark.
Une valorisation située entre Anthropic et OpenAI
General Atlantic, entré au capital en 2017 alors que ByteDance valait environ 20 milliards de dollars, a lancé le processus de vente ces dernières semaines et espère finaliser l'opération en mars, précise l'une des sources. Les modalités financières exactes, la part détenue par le fonds new-yorkais et celle qu'il conservera après la transaction ne sont pas connues. Cette cession intervient alors que certains des fonds approchent de la fin de leur cycle de vie, généralement fixé entre 10 et 12 ans, rappelle Reuters.
La valorisation précise des entreprises non cotées en bourse est difficile à connaître. Elle affleure parfois lors de cessions ou d'entrées de nouveaux actionnaires, grâce à des fuites bien orchestrées. Le montant évoqué pour ByteDance place l'entreprise chinoise dans le haut du panier des méga-entreprises, puisqu'une société comme OpenAI vaudrait autour de 850 milliards de dollars, selon les dernières rumeurs, et Anthropic 380 MdsUSD. La palme reviendrait toutefois au regroupement entre SpaceX et Xai, qui se situerait, lui, aux environs de 1 500 MdsUSD, même si cette estimation ne repose pas sur une levée de fonds récente.
