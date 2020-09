Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ByteDance demande à Pékin un permis d'exportation de technologie Reuters • 24/09/2020 à 09:44









(.) SHANGHAI, 24 septembre (Reuters) - La Chine a reçu une demande de permis d'exportation de technologie de la part de ByteDance, propriétaire de TikTok, qui s'active pour conclure un accord avec Oracle ORCL.N et Walmart WMT.N dans l'espoir que les Etats-Unis ne mettent pas à exécution leur projet d'interdiction de l'application pour raisons de sécurité. Dans un communiqué diffusé jeudi en ligne, l'entreprise basée à Pékin a indiqué avoir soumis la demande au bureau municipal du commerce de la capitale chinoise, qui a confirmé l'avoir reçue, et ajouté qu'elle attendait une décision. Le communiqué ne fait pas mention des discussions en cours sur ses activités aux Etats-Unis. Cette démarche intervient environ un mois après que la Chine a revu, pour la première fois en 12 ans, la liste des technologies soumises à des interdictions ou des restrictions en matière de transfert à l'étranger, avec des modifications qui, selon des experts, permettent au gouvernement chinois d'avoir son mot à dire sur tout accord concernant TikTok. ByteDance a indiqué par le passé que l'accord négocié pour les activités de l'application vidéo aux Etats-Unis devait être validé par Pékin et par Washington. La presse officielle chinoise a écrit dans la semaine qu'il n'y avait aucune raison pour que Pékin valide l'accord conclu par ByteDance avec Oracle et Walmart, dénonçant le "harcèlement" de Washington. (Brenda Goh; version française Jean Terzian)

