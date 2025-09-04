Byrna progresse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel préliminaire supérieur aux prévisions et envisage un quatrième trimestre record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipements d'autodéfense Byrna Technologies BYRN.O augmentent d'environ 3% à 20,88$

** Les revenus préliminaires de la société pour le troisième trimestre s'élèvent à 28,2 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes de 27,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** BYRN annonce une croissance de ses revenus d'une année sur l'autre, en grande partie grâce aux fortes ventes des concessionnaires et des chaînes de magasins

** La société estime qu'elle a le potentiel d'établir un nouveau record de chiffre d'affaires au 4ème trimestre ** Au cours des dix derniers jours du mois d'août, le taux de conversion en ligne a augmenté de 57 % par rapport à la période précédente de 10 jours, atteignant 0,9 %. Cela a entraîné une augmentation des ventes de 47 %, même si les sessions se sont maintenues à une moyenne d'environ 56 000 par jour" - Bryan Ganz, directeur général

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté d'environ 27 %, y compris les mouvements de la session